Illueca insiste en que Podem tiene "voluntad de diálogo" con EU para la candidatura a las autonómicas

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podem a la Presidencia de la Generalitat, Héctor Illueca, ha insistido en que Podem tiene "voluntad de diálogo" con Esquerra Unida para reeditar la alianza electoral de cara al 28M, y ha apuntado que las conversaciones se están llevando a cabo con "discreción".

Así se ha pronunciado el también vicepresidente segundo en una atención a medios este jueves en València, donde ha señalado que están "centrados" en que la ciudadanía vea que tienen "sus necesidades en el centro" y mientras trabajan en alianzas "tan amplias como sea posible".

"La ciudadanía no nos quiere hablando de nosotros mismos, en el Congreso ya hemos visto demasiada podredumbre esta semana", ha señalado el candidato en referencia a la moción de censura a Pedro Sánchez.

Illueca ha dicho ser "optimista" respecto al próximo ciclo electoral y ha considerado que hay "espacio para un debate amplio en la sociedad, con fuerzas políticas que sean el fruto de alianzas programáticas, siempre con las ideas en la base". "No me gusta nunca personalizar, en los debates me gusta que se ponga siempre en el centro las ideas", ha agregado.

En este sentido, ha incidido en que abordan las conversaciones con "discreción y voluntad de diálogo" y se ha mostrado "convencido de que se puede trabajar por la base de un nuevo gobierno progresista", y que mientras termina la legislatura, las fuerzas políticas que forman el Botànic van a estar "gobernando, gobernando y gobernando".

Ha insistido una vez más en su idea de cambiar la "correlación de fuerzas" en el Gobierno para que sea más favorable a los grupos a la izquierda del PSOE en lugar de los socialistas, dadas las "dificultades que entraña gobernar con el PSOE" en las circunstancias actuales.