Imelda May, The Sisters of Mercy, Rufus T. Firefly, Júlia y Novembre Elèctric celebran el décimo aniversario del Deleste

VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Imelda May, The Sisters of Mercy, Pillow Queens, Balthazar, Rufus T. Firefly, Los Bengala, Joana Serrat, Júlia y Novembre Elèctric son algunos de los artistas integran el cartel del festival Deleste, que ha dado a conocer la oferta completa de una de sus ediciones "más especiales: la de su décimo aniversario".

Desde el viernes 27 de mayo y hasta el domingo 29, los Jardines de Viveros de la ciudad de València acogerán a 14 bandas internacionales, estatales y valencianas con propuestas de pop-rock que incluyen valores emergentes y artistas consolidados. Por otro lado, con la voluntad de llevar la música a otros puntos de la localidad, la cantante Valeria Castro dará un recital en un formato íntimo en El Almudín.

Con la experiencia adquirida a lo largo de los años, el Deleste mantiene su apuesta por un formato alternativo a los macrofestivales. Así, se configura como "un lugar de encuentro donde disfrutar de la música sin prisas ni masificaciones y evitando el solapamiento de horarios". En este sentido, el festival y su patrocinador, Cervezas Alhambra, comparten la misma filosofía: ofrecer momentos singulares e irrepetibles, basados en frenar el ritmo y detenerse a observar y deleitarse con calma para ser capaces de sentir lo imperceptible y poder saborear la originalidad de cada instante, explica la organización en un comunicado.

La jornada inaugural del festival Deleste contará con Imelda May como cabeza de cartel. Ella es una de las artistas femeninas más célebres de la historia de Irlanda. Se debe tener en cuenta que su álbum Love Tattoo (2008) es el disco más vendido de todos los tiempos por una artista femenina en su país y su último trabajo, 11 Past The Hour (2021), ha sido su cuarto álbum número 1 en Irlanda y cuarto Top 10 en Reino Unido.

El mismo día actuarán las también irlandesas Pillow Queens, cuarteto de militancia queer, con letras cargadas de crítica social y una paleta sonora que incluye líneas de guitarra cercanas al punk y temas atmosféricos. Presentarán el disco Leave The Light On, publicado el pasado 1 de abril.

La programación del día 27 incluye a otras dos formaciones. En primer lugar, Rufus T. Firefly demostrará por qué es una de las bandas más respetadas del panorama independiente español. Destacan por su energía y sonido refinado, con canciones de rock que se adentran en la psicodelia. Con su trabajo más reciente, El largo mañana (2021), la banda ha vuelto a un concepto ligado a la artesanía y la calma.

Por otro lado, los Jardines de Viveros también acogerán el pop eléctrico de Júlia. Con casi diez años de trayectoria, el dúo formado por Estela Tormo y Lídia Vila está considerado como una de las propuestas más exitosas del panorama musical valenciano gracias a trabajos como Nuvolàstic (2015), Pròxima B (2017) y Casa (2021).

El sábado 28 de mayo, la cita estará marcada por el regreso de The Sisters Of Mercy, formación de culto en las salas de la llamada Ruta Destroy y en la escena gótica valenciana de la década de los 80. Andrew Eldritch, cantante y programador de la caja de ritmos conocida como Doktor Avalanche, rememorará clásicos del repertorio de los británicos como "Temple of Love", "Marian" o "Lucretia My Reflection".

Por su parte, el grupo belga Balthazar llegará a València con la reputación de ser una de las formaciones más interesantes del indie pop europeo actual. Su último álbum, Sand, es un compendio de ritmos sofisticados y electrónica elegante con canciones que hablan de espera, inquietud y sobre la imposibilidad de confiar en el futuro.

Asimismo, los asistentes al Deleste podrán bailar gracias a las descargas roqueras de Los Bengala. Transformados en un trío desde el pasado año, los aragoneses desplegarán el sonido frenético de los discos Incluso festivos (2015) y Año selvático (2017).

Más calmada es la propuesta de la catalana Joana Serrat, cantautora apasionada de los sonidos clásicos estadounidenses, con especial atención a Bob Dylan y sus herederos. Sin embargo, se ha adentrado en otros caminos creativos como demuestra su último álbum, Hardcore From The Heart, en el que ha abrazado el folk onírico. Por último, la formación Novembre Elèctric pondrá de largo Memento, trabajo publicado el pasado mes de enero que incide en las guitarras y texturas de discos anteriores y donde la electrónica y los sintetizadores han ganado protagonismo.

MATINÉ INFANTIL

El décimo aniversario del festival Deleste se cerrará con la Matiné - Sona Deleste Kids, una serie de conciertos y actividades para el público familiar que tendrán lugar en los Jardines de Viveros con entrada gratuita.

A lo largo de la mañana actuarán Astral Kids, proyecto de la Asociación Cultural Rock For Kids que acerca el rock a las criaturas de forma lúdica e interactiva; Atlàntic, cuarteto valenciano de powerpop que recibió la distinción a Mejor Disco de Pop en los Premios Ovidi 2020 por Volem els ponts; Joe Pask, formación encabezada por el alcoyano Josué Miró que ha dejado muestras de pop-rock con regusto estadounidense en los álbumes Salt (2018) y Jo i el món (2021); Mr. Sanchez, grupo de rock alternativo que ha elaborado un trabajo conceptual inspirado en el poema "Llegó con tres heridas" de Miguel Hernández en su larga duración Canciones de amor, vida y muerte; y Mamífero, power trío de València (dos guitarras y una batería) con un directo potente y unas letras que cuestionan la cultura y las construcciones humanas.

Por último, destaca el concierto que Valeria Castro ofrecerá el mismo domingo 29 de mayo a las 20:00 horas en El Almudín de València. La vocalista canaria presentará en formato íntimo su EP chiquita en un escenario muy especial, un edificio construido sobre una parte del antiguo alcázar islámico y una de las muestras más importantes del gótico civil valenciano.

Valeria Castro es una de las cantantes femeninas de la actualidad gracias a unas canciones que destacan por su sensibilidad, una estética muy cuidada y reminiscencias folclóricas. La presencia de la artista será posible gracias a la colaboración del festival Deleste, el Palau de la Música de València y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València.