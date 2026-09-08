Impulsan una transformación de la educación sobre riesgos naturales entre el alumnado valenciano tras la dana

Riesgos naturales - UV

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo formado por el investigador Álvaro-Francisco Morote, del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universitat de València (UV), Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante (UA), y Brenda Tévar, profesora del CEIP L'Albereda (València), ha publicado un estudio que impulsa una transformación de la educación sobre riesgos naturales tras constatar el desconocimiento generalizado, entre el alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato, de los protocolos de autoprotección y las causas territoriales de la dana del 29 de octubre de 2024.

Según ha explicado Álvaro Morote en un comunicado, "el estudio muestra, por primera vez, cómo vivió y comprendió la dana el alumnado de la Comunitat Valenciana: a través de sus recuerdos, emociones y explicaciones, revela qué riesgos naturales identifican, cómo interpretan sus causas y qué papel desempeña la escuela en la construcción de esa conciencia del riesgo".

"La investigación aporta una mirada inédita: la percepción infantil como indicador clave para mejorar la educación en riesgos y fortalecer la resiliencia desde edades tempranas", ha destacado el experto de la UV, para quien estos resultados "evidencian" la necesidad de dotar a las escuelas de herramientas pedagógicas que enseñen al alumnado a actuar ante emergencias sin ansiedad, reforzando la cultura preventiva tras una catástrofe que dejó 232 víctimas mortales en la provincia de València.

"En un contexto marcado por el cambio climático y por una mayor frecuencia o intensidad de determinados fenómenos meteorológicos extremos, la educación puede desempeñar un papel fundamental en la prevención", ha declarado Jorge Olcina. "La población necesita conocer los riesgos naturales que pueden afectar a su territorio y saber cómo actuar ante ellos", ha remarcado.

Tal y como detallan los investigadores, el trabajo se basa en un cuestionario mixto --con preguntas cerradas y abiertas-- administrado a 260 estudiantes de distintos centros de la Comunitat, lo que "permitió analizar tanto los patrones generales como las interpretaciones personales del alumnado sobre los riesgos naturales y, en particular, sobre la dana de 2024". Este diagnóstico empírico se completó con una revisión de la literatura científica previa y de los currículos oficiales vigentes de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.

A partir de los datos recabados, "el estudio propone reforzar la educación sobre riesgos naturales en el currículo, incorporar actividades prácticas y contextualizadas en el entorno cercano, y mejorar la comunicación entre centros educativos, familias y administraciones", ha señalado Morote. El investigador ha subrayadl la necesidad de "integrar experiencias reales en la enseñanza para que el alumnado comprenda mejor los fenómenos y sepa cómo actuar ante ellos".

En este sentido, ha comentado Olcina, "una de las claves es superar una enseñanza centrada exclusivamente en la descripción de los fenómenos atmosféricos". La dana de 2024, además de poner de manifiesto la vulnerabilidad de determinados territorios ante las inundaciones, "ofrece un caso cercano para trabajar en las aulas conceptos, como riesgo, vulnerabilidad, prevención, adaptación y resiliencia", ha apuntado el catedrático.

Las propuestas se adaptan a cada edad: en Primaria, que el alumnado reconozca su territorio próximo; en Secundaria, que indague en las causas físicas y humanas de las inundaciones; y en Bachillerato, que se reconozca como parte activa de una sociedad expuesta al riesgo, apoyándose en visores oficiales, como el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA).

De este modo, "el alumnado puede analizar cuestiones como las características del territorio, los usos del suelo, la ocupación de zonas inundables, las infraestructuras de protección o las medidas de prevención y actuación ante una emergencia", ha descrito Olcina.