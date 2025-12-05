Un incendio en Alboraia afecta a las antiguas bodegas de Vinival

Un incendio declarado en la mañana de este viernes en la localidad de Alboraia (Valencia) ha afectado a las antiguas bodegas de Vinival . - POLICÍA LOCAL ALBORAIA

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en la mañana de este viernes en la localidad de Alboraia (Valencia) ha afectado a las antiguas bodegas de Vinival y ha quemado varias edificaciones abandonadas de la zona, según han informado fuentes de la Policía Local y del Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego se ha declarado a las 07:02 de la mañana en una antigua nave industrial abandonada y hasta el lugar han acudido efectivos de la Policía Local, dos dotaciones de bomberos de Pobla de Farnals y Burjassot y sargento de Paterna, junto a una dotación de bomberos del Ayuntamiento de València.

Actualmente, explican los bomberos, la nave tenía basuras, objetos y enseres varios. Los trabajos de extinción han acabado alrededor de las 09:20 horas.