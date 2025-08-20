El incendio de Artana (Castellón) está "contenido y sin llama"

CASTELLÓ, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fuego declarado en la localidad castellonense de Artana, originado por un rayo, está "contenido y sin llama", según ha informado la Diputación de Castellón, tras una reunión de coordinación mantenida en la localidad, a la que ha asistido el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la presidenta de la institución, Marta Barrachina, entre otros.

El conseller ha subrayado que desde el 11 de agosto se han producido 41 incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana y, en el caso de Castellón, 70 contando los forestales y de cualquier otro tipo. Valderrama ha destacado "la labor de los profesionales, la contundencia de actuación, la celeridad y también la disponibilidad de medios que se han puesto para estos incendios forestales".

"Gracias a toda esta actuación y profesionalidad, no hemos tenido hasta la fecha ningún incendio forestal de gran importancia en toda la Comunitat Valenciana, excepto el Teresa de Cofrentes y el Valle de Ayora", ha apuntado.

Barrachina ha confirmado que la evolución del incendio de Artana, declarado el lunes en monte Espino, entre esta localidad y Tales, "es favorable" y confía en que los trabajos no se compliquen. "Para ello hemos desplegado a profesionales y medios materiales que son los verdaderos protagonistas en estos momentos. Los que están trabajando para controlar y extinguir el fuego", ha dicho.

La dificultad del trabajo de extinción, que pudo haber sido provocado por la descarga eléctrica de un rayo originado por una tormenta seca, ha estribado en el acceso al monte Espino. "Se han desplazado medios aéreos para luchar contra las llamas y a su vez se ha transportado a la plantilla de tierra para trabajar en el foco de forma manual. Y gracias a este operativo hoy podemos hablar de una evolución favorable del incendio", ha declarado.

Además, ha puesto en valor "la alianza de territorios" para garantizar la extinción de las llamas en un entorno "que es una joya natural, nuestra Sierra Espadán". "La solidaridad de Aragón y Cataluña ha permitido que hoy estemos hablando de una evolución favorable del fuego, con la esperanza de poder darlo por controlado y extinguido", ha manifestado Barrachina, que ha añadido que "ha sido verdaderamente complicado acceder hasta el foco de las llamas".

El incendio de Artana ha movilizado los recursos de la Diputación de Castellón, que se han visto reforzados por los equipos de la Generalitat Valenciana y los gobiernos de Aragón y Cataluña. En la actualidad trabajan sobre el terreno cuatro brigadas forestales y cinco medios aéreos, tres helicópteros y dos aviones.