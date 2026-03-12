El incendio de un camión con bobinas en Paterna obliga a cortar la A-7 en sentido a Barcelona

Imagen del punto del suceso - GOOGLE MAPS

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un camión que transportaba bobinas ha provocado el corte completo de la A-7 en sentido Barcelona a su paso por el término municipal de Paterna (Valencia), según han informado Emergencias Comunitat Valenciana y el Consorcio Provincial de Bomberos.

La Guardia Civil informa de que se va a proceder a desviar el tráfico por la CV-310 desde la CV-31; asimismo, también se procede a cortar los accesos de la CV-35 en ambos sentidos a la A-7 dirección Barcelona, ha señalado Emergencias en un mensaje publicado en redes sociales.

El Consorcio ha movilizado tres dotaciones de Paterna y Burjassot así como una unidad de comandante. A la llegada de los bomberos, el conductor se encontraba fuera del vehículo, señalan desde el Consorcio.