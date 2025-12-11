El incendio en la fábrica de Alzira se mantiene controlado con dos dotaciones de bomberos de retén

Bomberos trabajan en el incendio de Alzira - CONSORCIO BOMBEROS

VALÈNCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en una nave con materiales de reciclaje en Alzira (Valencia) se mantiene controlado con dos dotaciones de bomberos de retén, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana'.

El fuego se declaró a las 18.30 horas de este miércoles, en la calle Callao, y hasta el lugar se movilizaron ocho dotaciones de bomberos, un sargento y un jefe de parque.

En concreto, la nave albergaba materiales como cartones y bidones con algunos restos de basura. Los bomberos, por su parte, trabajaron para contener la propagación del fuego y evitar, así, que se extendiera a más puntos.

Asimismo, agentes de la Policía Nacional desalojaron a las personas que se encontraban en un local cercano, así como a los vecinos que, primeramente, salieron de sus casas bajas colindantes con la nave incendiada.