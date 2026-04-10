Un incendio iniciado en un radiador causa daños en una vivienda de Alcoi (Alicante)

Incendio en una vivienda de Alcoi (Alicante) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado en un radiador ha causado daños en una vivienda de la calle Escultor Peresejo en la ciudad de Alcoi, según han indicado este viernes fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El aviso se ha recibido a las 09.17 horas y la intervención ha finalizado sobre las 11.11 horas. La habitación donde se han iniciado las llamas ha quedado "muy afectada por el fuego" y el resto del domicilio "también por humo", han explicado las mismas fuentes.

Ante este suceso, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha movilizado una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP) y una autoescalera (AEA), así como un suboficial, un sargento, un cabo y seis efectivos del parque de La Montaña.