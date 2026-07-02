Un incendio, ya controlado, originado en los bajos de un edificio obliga a desalojarlo en València

Imagen del incendio - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio, ya controlado, originado en los bajos de un edificio ha obligado a desalojarlo por prevención en la calle Picayo, en la ciudad de València.

Fuentes municipales recalcan que el incendio se encuentra controlado y señalan que se han desplazado efectivos de bomberos de los parques de Campanar, Oeste y Sur, que siguen trabajando para lograr su extinción.

El incendio afecta únicamente a los bajos sin afectar a las viviendas superiores donde se ha concentrado humo.