Industria adjudica en dos meses ayudas por valor de 20 millones a casi 1.000 pymes y autónomos afectados por la dana

Archivo - Varias personas limpian los destrozos tras el paso de la DANA en el barrio de la Torre, en València. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, a través de la Dirección General de Emprendimiento e Internacionalización, ha adjudicado en el plazo de dos meses los 20 millones de euros presupuestados en la línea de ayudas Emdana, destinada a apoyar la reactivación económica de los municipios gravemente dañados por la barrancada de octubre de 2024.

Esta semana, la Conselleria que dirige Marián Cano ha realizado el tercer y último pago previsto valorado en 971.693 euros que se suman a los cinco millones de euros liquidados en noviembre y a los 13,9 millones de euros efectuados hace unas semanas.

Cerca de un millar de pymes y autónomos, cuya actividad ha sufrido las consecuencias de la riada o han tenido que iniciar una nueva actividad en las zonas afectadas, se han beneficiado de estas ayudas que les ha permitido cubrir los gastos de alquiler de locales, del personal laboral contratado, así como el derivado de los servicios profesionales necesarios para el desarrollo de la actividad.

La consellera de Industria, Marián Cano, ha encomiado "la enorme labor y esfuerzo" de la Dirección General de Emprendimiento quien en tiempo récord ha resuelto unas ayudas "que son muy necesarias para tratar de recuperar la actividad económica".

Cabe recordar que la línea de ayudas Emdana salió publicada con un presupuesto inicial de cinco millones de euros que se amplió hasta los 20 millones de euros dado el alto volumen de solicitudes.

Teniendo en cuenta la demanda, el Consell aprobó el pasado 28 de octubre un decreto de concesión directa dotado de 20 millones de euros adicionales "para que estas ayudas lleguen al mayor número de empresas afectadas, evitar el cierre de negocios y preservar el empleo", subrayan.

Está previsto que la concesión de este decreto se publique la próxima semana y beneficie a las 1.193 empresas incluidas en la lista de reserva de la línea Emdana.