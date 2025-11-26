Un informe alerta de un "incremento injustificado" del "absentismo laboral" en el sector turístico

El presidente de Hosbec, Fede Fuster - HOSBEC

ALICANTE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un informe presentado este miércoles por Umivale Activa junto a la la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) alerta de que "uno de los grandes retos del sector turístico es combatir el incremento injustificado del absentismo laboral".

La patronal hotelera ha señalado en un comunicado que "las cifras no dejan de ser tremendamente preocupantes" porque este dictamen "muestra que el número de trabajadores que no se presentan a su puesto de trabajo se ha incrementado desde la pandemia sin que se hayan objetivado unas causas para ello".

En este sentido, el presidente de Hosbec, Fede Fuster, ha señalado durante la presentación del estudio que "el absentismo es un problema estratégico que impacta" en la "calidad" y "eficiencia" del sector turístico.

Para la patronal hotelera, "el informe no es un estudio estadístico ni demoscópico" sino "un estudio real, realizado desde lo que se denomina la sala segura del Ministerio de Seguridad Social" y "que, con las debidas medidas de seguridad y anonimización, computa y estudia todas las situaciones de bajas" por incapacidad temporal (IT) "que se han producido, obteniendo interesantes conclusiones por territorio, por tipo de ocupación, por edad o incluso por días de duración o número de repetidores".

Así, "el coste directo de las bajas laborales es conocido", con "el pago de bajas, las horas extra de cobertura o la carga administrativa". No obstante, según Fuster, "el verdadero daño reside en el coste indirecto", el que "no" se ve "en la nómina" pero se siente "en el día a día".

"Cuando un empleado falta, el equipo presente se sobrecarga. Aumenta la fatiga, se dispara el estrés y la motivación cae en picado. Esto genera un círculo vicioso: más sobrecarga hoy se traduce en más bajas mañana", ha añadido.

Además, "las empresas hoteleras y de alojamiento no solo pierden dinero", sino también "calidad de servicio", "reputación" y "la confianza" del huésped. "El absentismo es un freno directo a la excelencia hotelera que buscamos cada día", ha agregado.

Según la patronal turística valenciana, esta industria "quiere dar pasos firmes en el control del absentismo" y ve "que su responsabilidad es actuar en la prevención como única inversión real".

Por ello, el presidente de Hosbec propone "actuar" en los "tres pilares" que suponen "entorno seguro y flexible", con "medias de ergonomía, conciliación, horarios razonables y reducción del desgaste físico"; "salud y bienestar integral", donde se incluye "abordar la salud mental y gestión del estrés, además de los hábitos saludables de alimentación, deporte o abandono del tabaquismo", y, finalmente, "cultura del valor y reconocimiento", pues "las empresas deben implementar el desarrollo de las carreras profesional de sus trabajadores". "El compromiso es el mejor antídoto contra el absentismo. Nuestros equipos no son un coste. Son nuestro activo más valioso", ha concluido Fuster.

DATOS

Hosbec ha apuntado que "los principales datos del estudio" revelan que "España es el país que arroja los peores datos de absentismo por IT de toda Europa y, teniendo en cuenta que Europa cuenta con el sistema más protector del mundo, con un ocho por ciento de la población mundial trabajadora" que "consume el 60% de las prestaciones", para estas situaciones, "es el país del mundo que peores datos de absentismo laboral sostiene".

"El absentismo por IT se ha disparado en el periodo 2018-2023 más de un 36% y no existen razones aparentes ni por precariedad o penosidad de la actividad, ni por territorio o ni siquiera por edad: de hecho, las bajas se están incrementando más en las franjas de edad de 20 a 40 años, por lo que no tiene causa en el envejecimiento de la población trabajadora", resalta.

Asimismo, "la actividad de hostelería se sitúa un poco por encima de la media nacional de absentismo por IT (5,58%)", si bien "la Comunitat Valenciana se encuentra por debajo de la media" y resalta Alicante "como el mejor dato". "La hostelería en España tiene un índice del 5,98%, mientras que este índice por actividad en Alicante es de 5,03%, en Valencia 5,43% y en Castellón 5,32%", agrega.

Y ha indicado que también "se detecta en el sector" un "aumento muy por encima de la media" de las bajas derivadas de causas de salud mental (+107%) o de alias (+42%), "mientras que el resto de patologías", como cirugías, accidentes, procesos oncológicos o cardiacos, "se mantienen estables sin crecimientos reseñables".

"También es muy reseñable en el sector el crecimiento del número de trabajadores que repiten situación de IT por causas diferentes durante un año: un 57% más", ha añadido Hosbec, que ha apuntado que, "aún así, el sector mantiene un compromiso de sus trabajadores muy importante" porque "el 70% de ellos no tiene ninguna baja registrada mientras" que hay un "núcleo duro" de empleados, "el 16,6% que acumula el 70% de los partes de baja y el 65% de los días de baja".

LEGISLACIÓN Y GESTIÓN

En esta línea, el empresariado turístico recalca que "el control del absentismo es algo que compete a todos los implicados" y que "hay que empezar por la administración pública, tanto en la vertiente legislativa como de gestión".

"El ordenamiento jurídico actual es insuficiente para controlar el exceso o el fraude de los 57.000 millones de euros que anualmente cuesta el absentismo en España (7.000 millones de euros en la Comunitat Valenciana) por lo que se requiere una reforma urgente de las leyes y normativas, junto a una gestión más ágil de procesos y pruebas diagnósticas", apunta.

MESAS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Igualmente, considera que "los sindicatos y organizaciones empresariales también tienen que abordar este asunto en las mesas de negociación colectiva, en las que los pactos alcanzados hace 20 años ya no son aplicables".

Por último, cree que empresas y trabajadores tienen que poner en marcha "medidas de prevención, formación, compromiso, cultura empresarial y, por qué no, régimen disciplinario, necesarias para abordar este problema que no deja de crecer año a año".