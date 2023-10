Un informe del Ayuntamiento de València concluye que Olano no tiene conflicto de intereses sobre el Nou Mestalla

El edil de Grandes Proyectos afirma que no puede haber incompatibilidades porque "nunca" ha negociado nada

Un informe del Auntamiento de València concluye que no constan documentalmente circunstancias que afecten desde el punto de vista de incompatibilidades o conflicto de intereses del concejal delegado de Grandes Proyectos, José Marí Olano, en el ejercicio de su cargo respecto al Valencia CF.

Así, lo ha anunciado el propio Olano durante el pleno del Ayuntamiento de València, en el que el equipo de gobierno ha rechazado una moción presentada por el grupo socialista en la que se pedía relevar a este concejal como principal representante en la negociación del convenio urbanístico del Valencia CF para el Nou Mestalla y excluirlo asimismo de la toma de decisiones por posible conflicto de intereses.

Esta moción se ha presentado tras conocerse la relación laboral de Olano con la consultora KPMG, una empresa que también ha trabajado para el holding y los negocios del propietario del Valencia, Peter Lim.

Olano ha leído este informe, firmado por el secretario general y el secretario del pleno en fecha de ayer, y al respecto ha recalcado: "Yo no he negociado nada, nunca". Por ello, ha argumentado: "Es difícil que haya podido incurrir en una causa de abstención o recusación de un procedimiento administrativo en un conflicto de intereses en un procedimiento que no he incoado".

Así, ha justificado que ni era el momento de negociar ni era el encargo que tenía y ha explicado que la tarea que le pidió María José Catalá fue gestionar lo que él denomina "Grandes líos'"y ha enumerado las acciones que ha llevado a cabo. En ese sentido, ha indicado que, tras reunise con un abogado, la oposición y entidades representativas de la afición del club propuso a la alcaldesa las alternativas de acción.

Catalá, ha indicado, tras valorar estas altervativas junto al también concejal de Urbanismo, Juan Giner, escogió una de ellas, se presentó al entonces socio preferente --Vox, hoy en el equipo de gobierno--, se comunicó a su interlocutor y finalmente se dio a conocer a la opinión pública.

Finalmente, el Ayuntamiento de València optó por no negociar el convenio que la administración local y la entidad deportiva han de firmar para avanzar en la finalización del Nou Mestalla y la reconversión del suelo que ocupa el actual estadio, hasta que el club de fútbol reanude las obras del nuevo campo.

En ese sentido, ha insistido en que el encargo de Catalá no era negociar, sino hacerse "una idea" de la situación. "A partir de ahí, no he hecho nada más. No he incoado, no he tramitado, no he resuelto ningún procedimiento, entre otras cosas, porque no tengo competencias. Yo no soy el concejal delegado de Urbanismo ni tampoco el de Deportes", ha justificado.

"No he tramitado, no he resuelto. La licencia se otorgará en su día por quien la tenga que otorgar y el convenio, si se llega a él, se aprobará por los órganos competentes y a propuesta de quien corresponda", ha apostillado.

Por su parte, tanto la portavoz socialista, Sandra Gómez, como la portavoz adjunta de Compromís, Papi Robles, han señalado que fue el propio dirigente de Vox, Juan Manuel Badenas, el que reveló esta información y pidió su dimisión.

"Primero la alcaldesa certifica que el convenio va a ser una realidad y en apenas dos semanas el Ayuntamiento se pone digno y dice que ya no va a negociar ningún convenio con la Valencia CF. Espero que no tenga algo que ver el señor Olano", ha señalado Gómez.

En esta línea, Robles ha apuntado que es "completamente incompatible" la vinculación de la vida de Olano con las negociaciones con el Valencia CF y ha cuestionado qué intereses defenderá más: los de la empresa para la que trabaja o los del Ayuntamiento.

"EXCELENTE EN LO PROFESIONAL"

Por su parte, Badenas ha comentado sobre Olano: "Es una persona excelente en lo profesional; yo creo que además también es un gran político y de todas las posibilidades de actuación que puede tener en este Ayuntamiento, podría estar más cómodo a nivel personal en alguna que no tuviera que ver con la negociación".

"Es una persona respetable, que además es un honesto profesional, pero que quizá por elegancia y por evitar este tipo de comentarios pues mejor podría estar dedicando sus capacidades, que son muchas, a otras actividades relacionadas con la política municipal", ha apuntado.