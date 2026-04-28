Ingeniero de Buseo lamenta que el plan de emergencias no estuviera totalmente implantado y dice que "falló la previsión"

El ingeniero adjunto al director de explotación de la presa de Buseo, Alberto Canet, comparece en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero adjunto al director de explotación de la presa de Buseo --la única de la que es titular la Generalitat--, Alberto Canet, ha señalado que con la dana del 29 de octubre de 2024 "falló la previsión" meteorológica de aquel día y las comunicaciones, al tiempo que ha indicado que con el plan de emergencias de la instalación totalmente implantado se podrían "haber activado las sirenas y podríamos haber avisado" de la situación.

Además, ha considerado que los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para aquella jornada podrían haber sido "más acertados" y la previsión "un poco mejor". Igualmente, ha advertido de las consecuencias que hubiera provocado una rotura de la presa y ha avisado de que, en caso de que esto hubiera ocurrido, podría haberse producido "una catástrofe" todavía mayor aguas abajo.

Así lo ha manifestado en su comparecencia este martes en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts, en la que ha confirmado que la presa de Buseo llegó a verter por coronación y se superó el umbral del escenario 3 de emergencias, aunque no se decretó. "Quizás debíamos haber sido más contundentes", ha admitido.

"Fue una situación catastrófica en la que falló casi todo. Las carreteras estaban cortadas, las líneas de comunicación estaban cortadas. Si hubiésemos tenido el plan, hubiésemos tenido a lo mejor la comunicación satelital habilitada y la comunicación vía Tetra, que nos hubiese ayudado", ha resumido sobre la jornada del 29O.

El plan de emergencias de la presa, según ha concretado, se aprobó en 2023 y la norma "dice que hay dos años para establecer la primera reunión", algo que "se había cumplido". A falta del mismo, ha detallado que disponían de la comunicación móvil y ha relatado su actuación el día 29 de octubre de 2024. Por la mañana, ha indicado, revisó la presa junto con dos operarios y la situación estaba "más o menos tranquila", aunque ya estaban "incomunicados".

RELATO DE SU JORNADA DEL 29O

Canet ha asegurado que se marchó de la presa de Buseo a València sobre las 16.00 horas porque entendía que en la capital tendría "mejor cobertura para seguir los datos" proporcionados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que llegaban "con un cierto retraso, en torno a media hora". Entonces se reunió telemáticamente con el director de explotación y estuvieron "viendo la evolución de los caudales", que en ese momento se situaban entre los 100 y los 150 metros cúbicos por segundo (m3/s).

En este sentido, ha detallado que avisó por correo a las 20.41 horas de aquella tarde a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), al director de explotación y al responsable de explotación de Conselleria "visto que el caudal estaba aumentando" y entonces se dirigió a la presa. En ese mensaje, ha recordado, señalaba que quedaban unas "tres horas y media para desbordar por el aliviadero". "En realidad quedaba más, pero como los datos venían con cierto retraso, me tomé una licencia de acelerarlo un poco", ha apuntado.

Sin embargo, no pudo llegar en coche hasta la presa porque a la altura de la central hidroeléctrica de Chulilla se había producido un derrumbe. "Entonces ya vi que no había ninguna solución y regresé a València. Desconozco a la hora que llegué, más o menos presumo que llegaría a casa a las once menos cuarto o por ahí. Me puse a estudiar el tema, vi que la situación había empeorado rápidamente y puse el correo creo que es de las 23.03, indicando que probablemente había desbordado, pero tampoco tenía muchos indicios", ha detallado.

Ya desde la capital se puso a "estudiar más la situación" y empezó a "ver los aforos" gracias a una estación que hay en Bugarra. "Habíamos perdido los datos de la presa y no había comunicación con los operarios. Ahí empecé un poquito a ver cómo estaba la situación en los otros puntos", ha subrayado.

A PARTIR DE LAS SIETE U OCHO DE LA TARDE "DIO UN ARREÓN"

Paralelamente, el ingeniero adjunto al director de explotación de la presa de Buseo ha asegurado que la alerta roja "se terminaba a las seis de la tarde", por lo que esperaban "que no hubiese ninguna reacción". "Por la noche sí que éramos conscientes de que nos habían avisado que en Utiel había llovido mucho, pero --por la tarde-- teníamos el río que no nos estaba aportando mucha agua. Luego, seguramente a partir de las siete o de las ocho, dio un arreón y así lo registra el pluviómetro del SAIH de la presa", ha especificado.

Ya por la noche, en ese correo que envió pasadas las 23.00 horas, indicaba que era "probable" que se hubiera producido un desbordamiento "importante" en la presa, aunque iba "un poco a ciegas" por la falta de información.

Posteriormente, en dos correos que envió de madrugada --a las doce y a la una-- avisó que, a la vista de los datos que tenían, se habrían "superado los límites del escenario 3" de emergencias. "Intenté llegar a la presa y el director de explotación decidió también hacer lo mismo desde su residencia", ha afirmado.

Sobre qué se podría haber mejorado, Alberto Canet ha asegurado que el día de la dana "se nos cayeron las comunicaciones" y ha reconocido: "Si hubiésemos tenido un poquito mejor comunicaciones, si hubiésemos tenido implantado el plan, podríamos haber activado las sirenas y podríamos haber avisado". Además, ha confirmado que no recibieron "ningún aviso de que venía un temporal extraordinario" por la tarde. "Nosotros en principio pensábamos que la alerta roja acababa a las seis", ha deslizado.

Sobre si intercambió llamadas o comunicaciones con la Generalitat o la CHJ, ha desvelado que tienen un grupo de WhatsApp en el que iban "poniendo y recibiendo los mensajes" y también contactaban por teléfono. Y cuestionado sobre cuál es la Administración responsable de la presa, ha precisado que dependen de la Conselleria de Agricultura al ser titular la Generalitat de la presa. También ha señalado que durante el día de la dana no tuvo como interlocutor a ningún responsable político.

GRUPOS

Desde el PP, el diputado Joserra González de Zárate ha criticado que se quiera "criminalizar a la Generalitat cuando los únicos responsables de absolutamente todo son la CHJ", al tiempo que ha reprochado que éste siga en el cargo. Asimismo, ha hecho hincapié en que el SAIH "prácticamente no les daba datos reales" y los que tenía de la Aemet hablaban de que la tranquilidad llegaba a las 18.00 horas".

José Mª Llanos (Vox) ha lamentado que "no estábamos preparados" y ha incidido en que "no puede ser que una situación como esta dependa de comunicaciones de móvil y de WhatsApp, eso evidentemente puede caer en cualquier momento". Asimismo, ha afirmado que "el manual de explotación dice que en caso de avenida, debe formarse un comité con cuatro cargos de la CHJ y ha cuestionado por qué no se constituyó.

La diputada del PSPV Alicia Andújar ha afirmado que con la intervención queda clara "la irresponsabilidad del Consell de Mazón, porque mientras Carlos Mazón estaba en el Ventorro, la vicepresidenta Camarero y Martínez Mus estaban en una fiesta comiendo canapés y el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, estaba a las 18.30 horas en su casa". También ha remarcado que las normas de explotación señalan que es la Conselleria de Agricultura la que debe avisar si detecta una subida de caudales que pueda provocar una avenida.

Paula Espinosa (Compromís) ha resaltado que Canet estuvo "a la altura" de las circunstancias pero la Conselleria de Agricultura y el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "no estuvieron al lado de su pueblo" ni asumieron "el mando que le correspondía porque era la titular de esa presa". Ha afirmado que "el fallo no fue técnico, sino que lo que falló fue un engranaje político y administrativo de la gestión de la emergencia".