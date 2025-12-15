Ingeniero de Caminos dice que el riesgo del 29O era previsible: "A las 17h las personas estaban sentenciadas a muerte"

El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Teodoro Velázquez comparece en la comisión de investigación de la dana en Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Teodoro Velázquez ha sostenido que los riesgos del 29 de octubre de 2024 --el día de la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia-- eran "totalmente previsibles" y ha señalado como una de las causas de la devastación y la pérdida de vidas la falta de ejecución de obras hidráulicas, como la construcción de presas o actuaciones de encauzamiento, y de un sistema de alerta temprana.

"A las cinco de la tarde, las personas estaban sentenciadas a muerte, a las seis, a las siete y a las ocho", ha expuesto durante su comparecencia este lunes en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, en la que ha pedido "corregir los errores cometidos" al no ejecutar las medidas e infraestructuras previstas desde hace años para evitar inundaciones.

A su juicio, está "clarísimo" que la causa principal de la magnitud de los daños provocados por la dana ha sido el hecho de no haber ejecutado o "ni siquiera tramitado" las medidas estructurales previstas. Además, ha subrayado que el sistema de alerta temprana es "la única forma de salvar a la población" y ha explicado que el actual Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) no lo es.

"Tener el dato de que están pasando 1.500 m3/s no me vale de nada, ese dato hasta 20 minutos después no llega donde tiene que llegar con la rapidez que llega el agua", ha indicado, al tiempo que ha señalado que los sistemas de alerta temprana "son necesarios siempre", aunque ha advertido de la necesidad de ejecutar medidas como el encauzamiento o la construcción de presas, que son "la única salvación de las personas".

De hecho, Teodoro Velázquez ha sostenido que "a las cinco de la tarde --del día de la dana--, las personas estaban sentenciadas a muerte, a las seis y a las siete" y ha asegurado que, con un sistema de alerta temprana, por la mañana de aquel día, la CHJ y el Ministerio, que son "los responsables" de la gestión del dominio público hidráulico, "sabían que se podía producir una avenida" de agua.

"SABÍAN QUE SE PODÍA PRODUCIR UNA AVENIDA"

"Con el dato que había, se podía haber dado la alerta temprana a las nueve de la mañana, porque a las 7.36 se tenía un dato: 180 l/m2. Con ese dato, la CHJ y el Ministerio, que son los responsables de la gestión directa del dominio público hidráulico, sabían, por los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, que se podía producir una avenida próxima al periodo de retorno de 500 años. Y eso suponía 128 kilómetros cuadrados de inundación en la zona del Bajo Turia, cuatro metros de altura de nivel de agua", ha expuesto.

Por tanto, era un riesgo "totalmente previsible" y con "el conocimiento que tenían la CHJ y el Ministerio, ese dato se debía haber hecho la previsión, pero a las 9 de la mañana, no a las 7 de la tarde ni a las 5. A las 7.36 estaba ese dato. Si yo soy el presidente de la Confederación o el secretario de Estado, sabiendo el conocimiento que se tiene de las cuencas y de los mapas de peligrosidad, está claro que sí se va a producir lo que se produjo".

Y sobre las competencias de las medidas, ha indicado que todas están contempladas en el Plan Hidrológico Nacional y que las obras hidráulicas "siempre son competencia de la Administración General del Estado y las tiene que ejecutar el departamento competente de gestión del dominio público hidráulico, que es el Ministerio para la Transición Ecológica".

Dicho esto, ha asegurado que está "claro" que las medidas estructurales "no se han hecho" y ha censurado que la política del Ministerio sea ejecutar "solo o de forma prioritaria" las infraestructuras verdes en determinadas zonas, algo que a su juicio es "una barbaridad" en las que están en riesgo extremo de inundación porque son "absolutamente insuficientes".

RESPONSABILIDAD Y SOLUCIONES

También ha señalado la responsabilidad del archivo "totalmente erróneo" del proyecto de adecuación ambiental de la cuenca del barranco del Poyo hacia l'Albufera por "teóricas incompatibilidades" con la Ley de la Huerta, una norma que fue "nefasta" para la ejecución de las obras. "Y lo dice el Ministerio, no lo digo yo", ha señalado.

Y respecto a las soluciones, ha emplazado a "cumplir la legislación vigente" y el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación "redactado en 2016", así como a recuperar el proyecto archivado de adecuación ambiental de la cuenca del Poyo y a ejecutar "por emergencia y de forma conjunta" todas las obras previstas para el Poyo, Saleta, Pozalet, Gallego, la presa de Vilamarxant y el acondicionamiento del Turia". "Esto tendría que estar haciéndose ya, llevamos un año y no se ha iniciado nada", ha lamentado.

PSPV Y COMPROMÍS CRITICAN EL "MITIN"

Entre las intervenciones de los grupos, el PSPV y Compromís han afeado a Velázquez que en su exposición, que han llegado a calificar de "mitin", haya realizado un relato "tan sesgado de la realidad" solo con "la información que le viene bien", y han replicado que no hay "ningún" artículo de la Ley de la Huerta que impida desarrollar infraestructuras.

De un lado, la diputada socialista Mª José Salvador ha recalcado que el día de la dana "había una alerta roja a las 7.30" horas y por la mañana una alerta hidrológica, por lo que había "información permanente". "La cuestión es por qué se convocó el Cecopi tan tarde", ha sostenido. Dicho esto, ha recalcado que las competencias en emergencias "las tiene la Generalitat" y ha considerado que "la gran pregunta es por qué quien tenía la competencia no tomó la decisión de enviar la alerta hasta las 20.11 horas cuando todo era irreversible".

De otro, Isaura Navarro (Compromís) ha incidido en que el debate "no era si llegaba o no la información, cuando la información estaba en el Cecopi a las cinco y no se envía la alerta hasta las 20.11". "Estamos en una comisión porque quien tenía que avisar no avisaba, en el Cecopi se tenía toda la información y lo que se hizo fue una mala gestión de esa información que ha causado muertes y tremenda destrucción", ha aseverado.

Y PP Y VOX CARGAN CONTRA EL GOBIERNO

Por el contrario, José Mª Llanos (Vox) ha agradecido a Velázquez su "tan relevante" intervención --"no es un relato, son datos"-- y ha afeado a la izquierda que no les "interesa conocer la realidad". "Aquí lo que les interesa es lo que dice la jueza de la dana, ya le han puesto un apodo, les falta decir 'nuestra jueza', pero se les olvida que instruye, no juzga", ha reprochado al PSPV y Compromís. "La juez que instruye dicta sentencia y es palabra de Dios o de diosa, según el Partido Socialista", ha agregado.

Y Fernando Pastor (PP) ha subrayado que todo lo que ha dicho el ingeniero es "grave y afecta al Gobierno" y ha defendido que políticamente la Generalitat ha "reconocido errores y pedido disculpas y perdón, e incluso ha dimitido el presidente de esa administración autonómica como consecuencia de los errores cometidos", mientras que por parte de la Administración central no se ha hecho, algo que ha calificado de "vergüenza".

Por último, en su turno final, Teodoro Velázquez ha considerado "necesario conocer la verdad y, si cometemos errores, rectificarlos y tomar las decisiones de futuro que sean convenientes", así como impulsar "las medidas para que no vuelva a ocurrir" una catástrofe similar. "Pero la única medida es hacer lo que dice la legislación vigente", ha concluido.