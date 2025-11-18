Ingenieros abogan por realizar obras hidráulicas tras la dana: "Forata está muy sola y necesita ayuda"

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El decano de la Demarcación Comunidad Valenciana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Javier Machí, ha señalado que, tras la fatídica dana del 29 de octubre de 2024, "sabemos por dónde ha hecho más daño el agua y con qué fuerza", lo que se puede utilizar para desarrollar una política de ordenación del territorio "más adecuada a la problemática" actual.

En este sentido, ha abogado por llevar a cabo las actuaciones hidráulicas necesarias y ha puesto como ejemplo que en aquella jornada la presa de Forata "funcionó". "Pero está muy sola. Está muy sola y necesita ayuda, lo pasó muy mal y los ingenieros de la Confederación Hidrográfica del Júcar, peor. No podemos dejar que lo soporte sola".

Así lo ha manifestado Machí en su ponencia 'Problemática y soluciones de futuro', incluida en la jornada 'Se sabía y se ignoró. Y ahora ¿qué?', que se celebra en la tarde de este martes en la sede de la institución colegial.

Para Machí, "está clarísimo" que no se puede dejar que Forata "tenga que soportar todo el peso" y ha considerado que hay muchas actuaciones que se pueden hacer "teniendo en cuenta el río Buñol, los barrancos que bajan desde Turís, Montserrat, Montroy y aguas arriba, incluso hasta Utiel", como "zonas de laminación, de manera que la punta de velocidad, la punta de caudal, no llegue a donde más daño pueda hacer".

De no ser por Forata, ha continuado, hubieran bajado alrededor de otros 1.000 metros cúbicos más hacia localidades como Montroy, Real, Llombai, Alfafar, Carlet, Alcudia etc. "Hubiera sido un desastre total", ha subrayado.

En este punto, ha puesto como ejemplo iniciativas llevadas a cabo en Francia, entre otras barreras de protección, y, en concreto, en Arlés, donde se han creado entes especiales para controlar diques y su adecuado mantenimiento.

El experto también ha recordado los siete proyectos que estaban previstos en 2010 en el entorno de la zona afectada por la barrancada. En su opinión, de haberse ejecutado, hubiera habido un efecto de "laminación" y "parece lógico que esto no hubiera" pasado, al existir, entre otras cuestiones, zonas de retención de cabecera.

"LA INGENIERÍA SIRVE"

El decano ha reivindicado que "la ingeniería vale, la ingeniería sirve" y ha abogado por que exista "una cultura del riesgo" y "una gobernanza entre las distintas administraciones para desarrollar los proyectos y controlar cómo se tienen que hacer y mantener en un futuro".

"Sabemos por dónde va el agua, ahora sabemos por dónde ha hecho más daño, con qué fuerza, más velocidad, más altura. Podemos utilizar eso para desarrollar una política de ordenación más adecuada a la problemática que tenemos", ha concluido.

En la inauguración de la jornada ha participado el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo Suárez, quien ha subrayado que estos profesionales "entienden de esta materia, llevamos más de 200 años hablando de este tema, nos han formado conociendo el tema del agua y que el año que viene celebran los 100 años de las confederaciones geográficas que han sido fundamentales para el tema del agua en este país".

"UNA AUTÉNTICA VERGÜENZA"

Por ello, ha expresado que le parece "una vergüenza" que "ahora no nos reconozca el Estado, después de habernos formado". "Que la administración que nos ha formado se lave las manos diciendo que nosotros opinamos como cualquier otro señor que aparezca por ahí me parece una auténtica vergüenza", ha dicho Miguel Ángel Carrillo, que ha calificado de "fundamental que las infraestructuras hidráulicas y la aplicación de criterios técnicos que preserven la seguridad de los ciudadanos ante fenómenos meteorológicos extremos".

También se ha mostrado muy crítico con que el Gobierno "en estos momentos dice que ha invertido 8.000 millones de euros para la reconstrucción" cuando "esto podía haberse a lo mejor evitado con 2.000 millones de euros".

Asimismo, ha lamentado que un año después de la dana obras fundamentales que estaban recogidas en los planes hidrológicos "no se han iniciado" y "por eso desde luego advertimos de que existe un riesgo elevado de que puedan suceder un desastre como el que hemos vivido". "Veo, desgraciadamente, que unos se pasan la pelota a otros y que no se resuelve creyendo a los técnicos. Crean ustedes en los técnicos, por favor", ha rogado.

Por su parte, el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Vicente Martínez Mus, --que ha lamentado no poder "compartir este rato" con la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, que ha excusado su presencia, según ha informado el colegio-- ha agradecido el "gran trabajo" de los ingenieros de caminos durante este año, a los que ha definido como "colectivo ejemplar".

"Hemos reconstruido infraestructuras en tiempo récord gracias a un magnífico trabajo técnico desarrollado a la vez que la obra, también hay aquí empresas de obra pública que también son motivo de orgullo para toda nuestra comunidad", ha remarcado Mus, que ha agregado: "A estas alturas que llevemos ya ejecutados 700 millones de euros en obra prácticamente toda terminada es una gesta que yo creo que con el tiempo sabremos dimensionar".

Además, el vicepresidente segundo ha reclamado al Gobierno que acelere la puesta marcha de las infraestructuras hidráulicas declaradas de interés general imprescindibles para garantizar la protección del territorio ante futuros fenómenos extremos y ha criticado "que es intolerable que se haya perdido un año".