Inhabilitan durante tres ejercicios al artista Carlos Carsí por dejar varias fallas a medio plantar en València

Archivo - Dejan a medio plantar la falla Cuba-Literato Azorín, de sección Especial - FALLA CUBA-LITERATO AZORÍN - Archivo

VALÈNCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Incidencias de la Junta Central Fallera (JCF) ha propuesto inhabilitar durante tres ejercicios al artista Carlos Carsí por dejar varias fallas a medio plantar durante las pasadas fiestas josefinas en el mes de marzo. También se ha sancionado a los artesanos Aitor García por dos ejercicios, José Luis Gómez por tres ejercicios y a Emilio Tamarit por uno.

De este modo lo informó este departamento durante el pleno de constitución de la entidad celebrado este martes por la noche, en el que dio cuenta de las sanciones sobre la resolución del jurado de incidencias del pasado ejercicio 2025/2026.

Sobre esta cuestión, el artículo 80 del reglamento fallero establece que, en los supuestos en que una comisión de falla entienda que se ha incumplido el contrato firmado con un artista fallero por parte de este, debe dirigir escrito de denuncia a la JCF y entonces se constituirá un jurado de incidencias formado por cinco miembros (dos artistas falleros, dos componentes de la delegación de Incidencias y el delegado de Incidencias o en quien delegue).

La actuación de este jurado debe dar lugar a un informe técnico emitido al efecto, una vez recabada toda la información presencial y documental necesaria, y la tramitación del procedimiento se sujetará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de arbitrajes.

La sanción temporal sobre un artista fallero fijada en la resolución, establece el mismo reglamento, tendrá "los meros efectos declarativos de una sanción pública en el estricto ámbito de construcción de falla". La resolución será inapelable.

El artículo 81 señala que, una vez finalizado el ejercicio fallero, la JCF debe hacer pública una relación de los artistas falleros expedientados y sancionados para "general conocimiento" de las comisiones. Una vez cumplido el mismo, establece que los artistas sancionados quedarán excluidos del concurso de fallas durante el tiempo que determine la resolución.

"NO CUMPLE CON EL PROYECTO QUE PRESENTÓ"

La comisión Cuba-Literato Azorín, una de las que compite en la sección Especial de València, denunció el pasado marzo que su artista fallero, Carlos Carsí, dejó a medio plantar el monumento: "Evidentemente, no cumple con el proyecto que presentó" el artesano.

Por su parte, Carsí se disculpó días después con los afectados en un mensaje en sus redes sociales, en el que aseguró que intentó cumplir "hasta el final" con sus compromisos y lamentó "la falsa lucidez de un taller moribundo que no dio más de sí". "Sé que sirve de muy poco decir que lo siento con todo mi corazón. Pero he de decirlo. Lo siento", expresó.

Carsí afirmó que le "duele en el alma estar en una situación" en la que, como profesional, nunca pensó que se vería: "Me duele por cada uno de los miembros de cada una de las fallas, por sus presidentes y falleras mayores. Y, sobre todo, por cada una de las personas que confiaron ciegamente en mí y a las que he fallado".

El artista reconoció que muchas personas confiaron "con los ojos cerrados en alguien con innumerables problemas para mantener un taller en pie". "Alguien tocado y mentalmente saturado que no se resignaba a rendirse, pero que no vio o ignoró que tenía que haber puesto punto y final a todo hace ya unos años", añadió.

"He fallado y ahora estáis en vuestro derecho de tomar las acciones necesarias", admitió Carlos Carsí, antes de asegurar: "Lo intenté. Lo intentamos hasta el final. No supe ver que no llegaríamos, creí que podría, que llegaría, que se podría hacer. La falsa lucidez de un taller moribundo que no dio más de sí".

El artista fallero deseó "lo mejor a partir de ahora" a todas las personas que confiaron en él, porque se han "portado genial", y lamentó no haber "podido devolver el cariño y apoyo mostrados". Finalmente, concluyó: "Diez años después de tocar el cielo, bajamos al infierno. Es momento de aceptarlo".