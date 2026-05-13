Los aspirantes a jurados de FFMMV deberán presentar declaración jurada para detallar "incompatibilidades" con candidatas

Archivo - Varias falleras durante la ofrenda a la Virgen de los Desamparados, a 17 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las personas aspirantes a formar parte del jurado que elegirá a las falleras mayores de València de 2027 en la segunda y tercera fase del proceso deberán presentar una declaración jurada en la que detallen las "incompatibilidades" que puedan tener con cualquier candidata o sus familias, un requisito que se exigirá también a los jurados nombrados por presidencia de la Junta Central Fallera (JCF).

Asimismo, todas ellas deberán comprometerse a ejercer "con garantías" la responsabilidad que adquieren y manifestar en un documento su "plena disponibilidad" durante el tiempo en que se desarrollen la segunda y tercera fase de la elección de las que serán las máximas representantes falleras del próximo ejercicio.

De este modo lo recogen las normas que regirán el funcionamiento de este proceso, aprobadas por el pleno de la JCF celebrado este martes por la noche --con 52 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones--, que introdujo algunas modificaciones a la propuesta inicial, que ahora deberá ser ratificada a finales de mes por la asamblea de presidentas y presidentes.

Entre las incompatibilidades para optar a formar parte del jurado, las normas establecen el hecho de ser familiar directo de alguna de las candidatas o de algún miembro de su familia, tener o haber tenido relación laboral o sentimental, haber sido componente de una comisión que tenga candidata preseleccionada y haber sido fallera mayor de València o corte de honor el mismo año que alguna de las candidatas.

En otro orden de asuntos, las normas establecen también que las candidatas a fallera mayor infantil de València, "en cumplimiento de la resolución del Síndic de Greuges de enero de 2024 y del informe de la secretaría general de la Administración Municipal de marzo de ese mismo año", deberán estar censadas en la comisión infantil al término del plazo de inscripción establecido en el calendario que apruebe la asamblea, esto es, ser menor de 14 años.

COMO MÍNIMO DOS EJERCICIOS CENSADAS EN LA COMISIÓN

En el caso de las adultas, deberán estar dadas de alta "como mínimo" dos ejercicios en el censo de la comisión que las presenta con anterioridad a la fecha de solicitud y la comisión "deberán velar por el cumplimiento de esta condición".

También indica que las aspirantes "solo podrán presentarse a la preselección del ejercicio en curso en representación de la comisión que la haya presentado, en la que estén censadas y por el sector de pertenencia de esta" y que, si la candidata está inscrita en más de una comisión, no podrá representar a dos diferentes.

Sobre la primera fase del proceso --las preselecciones por sectores--, los sectores de Patraix y Algirós plantearon establecer que, en el caso de que una candidata no pudiera asistir a la jornada previa con los jurados, esta puede desfilar el día de la preselección, "pero corresponderá únicamente al jurado decidir si opta o no en igualdad de condiciones que el resto de candidatas". En la propuesta inicial esta responsabilidad recaía en los presidentes y presidentas de las comisiones de cada sector. La propuesta fue aprobada con 62 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.

También se propuso incluir en la segunda y la tercera fase la palabra 'comisión' para aclarar los requisitos para ser jurado, de manera que se concluye que no podrán aspirar personas con candidata adulta preseleccionada de su comisión o del proceso infantil aquellas personas con candidata infantil preseleccionada de su comisión.

OBLIGACIONES Y "COMPORTAMIENTO ADECUADO"

Por otro lado, la normativa subraya que, en caso de salir preseleccionadas, las candidatas están obligadas a cumplir con las asistencias a las pruebas a las que se les requiera mientras dure todo el proceso de elección, desde julio de 2026 hasta octubre de 2026, "salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada".

Y las que finalmente sean elegidas falleras mayores de València o componentes de las cortes de honor, "estarán obligadas a asistir mientras ostenten el cargo, desde octubre de 2026 hasta octubre de 2027, a todos los actos en los que se requiera su presencia salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada" y deberán tener "un comportamiento adecuado y asumir la responsabilidad que conlleva su cargo siempre que se encuentren en actos oficiales".

Como es habitual, el jurado --que será el mismo en la segunda y en la tercera fase-- estará compuesto por siete miembros: tres designados directamente por la presidencia de la JCF y cuatro por la asamblea de presidentas y presidentes entre los perfiles presentados.

"MÁXIMA DISCRECIÓN" Y TRATO "JUSTO Y EQUITATIVO"

A los integrantes del mismo se les exige "máxima discreción sobre el proceso y las deliberaciones" durante el transcurso de todas las fases y velar "por el trato justo, equitativo y tratar con la máxima dignidad a todas las candidatas". De hecho, deberán firmar un contrato de confidencialidad con la JCF y, en el caso del infantil, presentar previamente el certificado de delitos sexuales.

Además, el jurado contará con la presencia de una persona interventora designada por la JCF, sin voz ni voto en ninguna de las deliberaciones, con el objetivo de velar "por el buen funcionamiento del proceso y como testigo ante cualquier posible reclamación".