Innovación, color y "atronador final" en el 37ª edición del Castell de l'Olla de Altea

ALICANTE, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 37ª edición del Castell de l'Olla de Altea (Alicante), el mayor espectáculo piroacuático de España, ha vuelto a sorprender gracias a las innovaciones planteadas por la Pirotecnia Vulcano, encargada del disparo por tercer año consecutivo, y entre las que ha destacado un "atronador final con la explosión de 250 truenos y tres pavos reales".

El espectáculo fue ejecutado a partir de la medianoche del sábado, íntegramente desde el mar sobre cinco plataformas dobles ubicadas a 250 metros de la costa y separadas entre sí por cien metros, así como tres pantalanes flotantes dobles distanciados también entre sí por cien metros.

El montaje de fuegos artificiales destaca por esa disposición y diseño con la que se busca que el espectador vea una fachada de fuegos a tres niveles de explosión: acuáticos, media altura y máxima altura.

Se trata "de un diseño muy meticuloso en el que la Cofradía del Castell de l'Olla y los pirotécnicos trabajan cada año para mejorar el espectáculo de fuegos de artificio y de tal forma potenciar sus efectos visuales y sonoros, algo que en la edición de 2025 ha pivotado sobre tres elementos absolutamente innovadores", subraya la organización del evento.

Así, el Castell de l'Olla ha presentado tres innovaciones fundamentales. En primer lugar, los responsables de la Pirotecnia Vulcano han utilizado unas carcasas de gran calibre de exhibición. Además, durante el disparo se ha podido contemplar, por primera vez, un conjunto de efecto relámpago en escalón absolutamente novedoso. Todo ello, para terminar con una "apoteosis final" con un bombardeo de trueno que ha hecho vibrar a toda la bahía.

Entre los invitados a la 37ª edición del Castell de l'Olla el ministro de Transporte, Óscar Puente, el conseller de Educación y Cultura de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, y la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Alicante, Ana Serna.

Actuaron de anfitriones el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, y el presidente de la Cofradía Castell de l'Olla, Jose Pérez Gorgoll, flanqueados por Francis Montesinos, Miquel Nadal, autores, respectivamente, del cartel y el pregón de este año.

"UNA NOCHE PERFECTA"

El presidente de la Cofradía del Castell de l'Olla, Jose Pérez Gorgoll, ha mostrado su satisfacción: "Ha sido una noche perfecta, un disparo impecable que además este año lo han podido disfrutar más personas que nunca, de ahí el colapso generalizado de todas las carreteras".

El Castell de l'Olla cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Altea, Diputación de Alicante-Patronato Costa Blanca, Generalitat Valenciana, Rover, Fundación Caixaltea, Hospital IMED Levante, Hotel SH Villa Gadea, HotelCap Negret, Engel & Völkers, Estrella Galicia y Altea Sense, así como los hosteleros de la zona y particulares. Desde 2007 es Fiesta de Interés Turístico Comunitat Valenciana.