Inspección insta a hacer un estudio de estrés térmico y dotar de agua refrigerada a los socorristas de València

VALÈNCIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Trabajo ha realizado un requrerimiento para aplicar en las postas sanitarias de las playas de València --cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento y donde presta servicio Cruz Roja-- diversas medidas para regularizar las condiciones laborales de los socorristas, entre ellas realizar una planificación de riesgos y dotarlas de una fuente de agua refrigerada para la hidratación del personal en un plazo de cinco días.

Este requerimiento se produce a raíz de una denuncia de la Confederación General del Trabajo (CGT) sobre la "precariedad que resulta de la subcontratación del servicio que debería ofrecer la administración pública, en este caso el Ayuntamiento de València".

Inspección de Trabajo reclama en su oficio, datado del 25 de julio, que se pongan en marcha una serie de medidas en materia de prevención de riesgos laborales. Según el documento, las postas sanitarias no disponen de la preceptiva evaluación de riesgos laborales, "un instrumento esencial sobre el que se sustentan todas las actividades preventivas a desarrollar", por lo que insta a que se realice el estudio y se elabore la consiguiente planificación preventiva en el plazo máximo de un mes.

También da un plazo de quince días para realizar una evaluación de estrés térmico por calor y planificar las medidas preventivas procedentes y si es necesario un estudio de sobrecarga térmica que determine las pausas a efectuar por los y las socorristas, previa consulta con la representación especializada de los trabajadores, además da un plazo de un mes para informar y formar sobre los riesgos relacionados con el calor, factores de riesgo, efectos y medidas de protección y prevención aplicables.

Igualmente, señala que se ha de dotar a todas las postas de una fuente de agua refrigerada para la hidratación del personal en un plazo de cinco días, ya que "todas las postas visitadas carecían de agua refrigerada; son los propios trabajadores/as los que se traen de casa en bolsas térmicas el agua y/o la enfrían en pequeños frigoríficos costeados por ellos".

La Inspección remarca que en el pliego de condiciones que regula la contratación "el Ayuntamiento se obliga a poner en funcionamiento y mantener en condiciones de uso, durante la temporada estival, las postas sanitarias fijas y móviles existentes en las diferentes playas de la ciudad".

Desde CGT insisten también en "la responsabilidad de Cruz Roja, que "debe ofrecer unas condiciones de trabajo dignas para sus trabajadores y trabajadoras". "Es una vergüenza que no tengan ni convenio colectivo propio, después cuando ocurren fatalidades se echan las manos a la cabeza pero mientras tanto nuestra precariedad llena sus bolsillos", concluyen.