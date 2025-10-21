Una inspección a la residencia de Paiporta tras la dana describe como "dramática e imprevisible" la situación vivida

Imagen de la residencia de Paiporta tras el paso de la dana, a 31 de octubre de 2024 - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un informe sobre la visita de inspección realizada a la residencia y centro de día Savia Paiporta, donde fallecieron el 29 de octubre seis residentes por la dana, describe como "dramática e imprevisible" la situación a la que se enfrentaron las personas que se encontraban en el recinto.

Así consta en el informe de la Dirección Territorial de la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, remitido al juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana, ante la petición formulada por la magistrada instructora que solicitó el pasado 18 de septiembre todos los informes que se hubieran realizado en relación con el fallecimiento de personas en el centro como consecuencia de la riada.

La residencia, ubicada a unos dos kilómetros del Barranco del Poyo desde donde se produjo el desbordamiento que le afectó, tiene una capacidad para 124 personas usuarias y en ese momento tenía 77 plazas concertadas con la Conselleria.

Como consecuencia de la riada murieron seis usuarios el mismo 29 de octubre si bien la jueza investiga el fallecimiento de dos más en hospitales en los días posteriores por si se contabilizan como víctimas en el proceso judicial, tal y como han solicitado sus familiares. La residencia quedó gravemente dañada --reabrió el 9 de diciembre-- lo que obligó a reubicar a 114 residentes en otros centros, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias.

Según la información trasladada por la Conselleria, a la que ha tenido acceso Europa Press, constan tres informes realizados sobre ese día: uno de 5 de noviembre de 2024 firmado por el director general de los centros residenciales Savia SLU; un segundo de esta misma persona de 9 de diciembre, tras requerirle un informe "literal y completo de los hechos", informes técnicos y de las medidas preventivas adoptadas, en caso de haberlas" y un tercero del Servicio de Inspección de Servicios Sociales, de 28 de noviembre, para dar respuesta a una pregunta parlamentaria y comprobar la situación del centro.

En el informe de la inspección, realizada el 28 de noviembre, consta que de esa visita y del análisis de la documentación "se deduce que la situación a la que se enfrentaron las personas que se encontraban en el centro Savia Paiporta el día de la dana fue dramática e imprevisible".

"SIN NEGLIGENCIA"

"No se puede constatar negligencia alguna en las actuaciones del personal que se encontraba en el centro en el momento de la riada", añaden y recalcan las inspectoras que en las entrevistas mantenidas "informan de la dificultad y la rapidez con que fue necesario actuar para poner a salvo el mayor número de personas posible".

Los trabajadores afirmaron que no recibieron aviso de situación de alerta y su foco de atención se centró "en la posible necesidad de ayuda que pudieran precisar otros centros del grupo Savia ubicados en zonas del interior donde se estaban registrando abundantes precipitaciones".

En el informe del centro del 9 de diciembre se subrayaba que los profesionales que estuvieron trabajando durante la tarde-noche del 29 de octubre tuvieron que afrontar "una situación traumatizante como consecuencia de los eventos vividos esa noche", lo que, sumado a las "difíciles circunstancias personales" que, en algunos casos, la dana provocó en sus hogares, dificultaba la recopilación de información de la manera "tan rápida" que se solicitó en du día tras los hechos.

"Desde Savia Paiporta, somos plenamente conscientes de la relevancia de realizar una investigación exhaustiva que resalte lo extraordinario de la situación vivida y ponga en valor el heroico trabajo realizado por los 15 profesionales que actuaron con valentía y compromiso para salvar la vida de las personas mayores residentes en el Centro, a pesar de que seis personas lamentablemente fallecjeron. Su actuación, en condiciones extremas, fue fundamental para la protección y seguridad de 113 personas mayores residentes que se encontraban físicamente en el Centro, y merecen ser reconocidos por su dedicación en una noche que desafió todos los límites de lo imaginable".

En ese informe se hacía constar que Savia Paiporta cuenta con un Plan de autoprotección de mayo de 2022, revisado el 20 de diciembre de 2022 y que había sido revisado por el Servicio de Inspección de la Conselleria de Servicios Sociales tras las visitas de control llevadas a cabo en el centro.

"MAR EN CALMA" Y "TSUNAMI"

En el informe del director general ya entregado con anterioridad en el juzgado, se señalaba que en ese día no constaba por parte de ninguna administración o autoridad (Policía Local, Guardia Civil, entre otros) durante toda la mañana y las horas previas a la inundación "comunicación directa avisando de ningún riesgo de preemergencia o emergencia".

El día transcurrió con normalidad hasta las 19.30 horas, aproximadamente. De hecho, la última visita registrada abandonó las dependiencias a las 19.00 sin ninguna incidencia. A esa hora, unas trabajadoras que habían acabado su turno y estaban en el aparcamiento observaron a lo lejos lo que describieron como "un mar en calma" y de repente observaron como el agua "empieza a entrar por el muro de la residencia" y a "invadirlo todo".

Las empleadas empezaron a gritar "todo el mundo arriba" y el personal se empezó a movilizar para subir a los residentes por las escaleras principales. Instantes después, oyeron un "estruendo" como consecuencia de que el agua había "estampado" los coches contra una puerta del centro, la arrancó y empezó a entrar un "tsunami", según la descripción que consta en el informe. El personal del centro afirmaba que, "escasos minutos después", el agua llegaba a las rodillas.