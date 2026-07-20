Una instalación condensa el aliento de más de 200 personas en el Museo de Aguas de Alicante

Anna Pastor condensa el aliento de más de doscientas personas en una instalación en el Museo de Aguas de Alicante - ANNA PASTOR

ALICANTE 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Todo lo que respiras alguna vez estuvo en otro cuerpo. A partir de esa idea, la artista Anna Pastor recogió durante año y medio el aliento de más de doscientas personas para condensarlo y convertirlo en agua. Ese condensado forma parte ahora de 'Hálito', una instalación creada específicamente para los Pozos de Garrigós, sede del Museo de Aguas de Alicante, dentro del VII Ciclo de Arte y Medio Ambiente.

La exposición parte de un gesto cotidiano, respirar, para hacerlo visible a través del agua, el vidrio, el vídeo y la imagen digital. Aquello que normalmente desaparece en el aire adquiere presencia física en los antiguos aljibes del museo, un espacio históricamente vinculado al agua y a la memoria subterránea de la ciudad, detalla la creadora en un comunicado.

El recorrido se articula en tres aljibes. En el primero, un vídeo documental introduce el proceso de investigación, la recogida del aliento y la relación del proyecto con el agua. En el segundo, el condensado obtenido a partir del aliento humano se mezcla con agua y se incorpora a una red de recipientes de vidrio, tubos y embudos, donde circula, reposa y vuelve a mezclarse.

La instalación se acompaña de tres vídeos de alientos exhalados registrados en cámara superlenta, en los que la respiración aparece como una forma visible, lenta y casi escultórica. El recorrido culmina en el tercer aljibe con una obra generativa digital que evoluciona en tiempo real.

Sensores instalados en el espacio registran CO2, temperatura, humedad y actividad de los visitantes. A partir de esos datos, el sistema genera una visualización en transformación constante. La pieza no mide la respiración de una persona concreta, sino que construye una imagen dinámica del ambiente común que se forma durante la visita.

La elección de los Pozos de Garrigós es esencial en el proyecto. Los antiguos aljibes, excavados en la roca, funcionan aquí como un cuerpo subterráneo donde el aliento, el agua, la luz y la actividad de quienes recorren la exposición se relacionan. 'Hálito' se sitúa así entre la instalación artística, el dispositivo de laboratorio y la experiencia sensorial.

Con este proyecto, Anna Pastor continúa una línea de investigación centrada en los sistemas vivos, la interdependencia y los límites de la individualidad. Su práctica se sitúa en la intersección entre arte, ciencia y pensamiento filosófico, utilizando instalación, fotografía experimental, vídeo, cerámica y procesos vinculados a la biología.

La exposición ha superado los 3.000 visitantes durante su primer mes, según datos del Museo de Aguas de Alicante, y se podrá visitar hasta el próximo 9 de septiembre.