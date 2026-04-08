Archivo - El Institut Valencià de Cultura presenta el concierto didáctico 'Una xicoteta flauta màgica' en Alaquàs - INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA - Archivo

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura presenta el 10 de abril, a las 19.00 horas, en el claustro del Castillo de Alaquàs (Valencia), la producción didáctica 'Una xicoteta flauta màgica', un cuento musicalizado que se acompaña con actividades didácticas destinadas al público familiar que ya se representó con gran éxito durante las vacaciones navideñas.

Esta actividad especial regresa a Alaquàs, localidad afectada por la riada de octubre de 2024, y se suma a la programación realizada por la Filmoteca Valenciana para este curso escolar, dirigida a los centros educativos de las poblaciones valencianas afectadas por la dana, según ha señalado la Generalitat en un comunicado.

'Una xicoteta flauta màgica' es una adaptación para todos los públicos de la célebre ópera de Mozart 'Die Zauberflöte' ('La flauta mágica') cuyo estreno tuvo lugar en Viena en el año 1791.

La historia cuenta que, en un mundo dominado por las tinieblas y el miedo, aparece el Príncipe Tamino para rescatar a la princesa Pamina del poderoso Sarastro; pero no todo es lo que parece, ya que Tamino ha sido engañado por misteriosa Reina de la Noche que desea hacerse con el círculo solar, símbolo del poder, que su marido entregó a Sarastro antes de morir.

A través de la música y el cuento se fomentan valores como la honestidad, la amistad y la perseverancia. El mismo día de la representación se realizarán actividades didácticas que giran en torno a la ópera y a la figura de Mozart, que buscan la participación del público.

Por la mañana tendrá lugar un taller de voz a cargo de Alba Veryser y por la tarde, antes de la función, se impartirá un taller de pequeña percusión, en el que los asistentes aprenderán a reproducir el aria de las campanas, la melodía con la que da comienzo la obra. Además, se repartirán materiales didácticos de apoyo, para que el público familiar se adentre en este cuento fantástico de Mozart.

La pieza cuenta con la interpretación musical de José Madrid al piano y la percusión, las voces de Sebastià Peris (barítono), Pascual Andreu (tenor), Saray García (soprano) y Marina Nervión (soprano), y la actuación de Mari Aguilar.

El espectáculo 'Una xicoteta flauta màgica' es de entrada libre hasta completar aforo y las invitaciones pueden descargarse en la web del Ayuntamiento de Alaquàs. Más información y entradas en la web del IVC.