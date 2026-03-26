El Instituto de Ciencia Molecular desarrolla nuevos compuestos antifúngicos contra patógenos prioritarios de la OMS

Pie de foto: (De izquierda a derecha). Enrique Víctor García-España Monsonís, Mario Alfonso Inclán Nafría, Begoña Verdejo Viu, Antonio García-España, Mari Paz Clares García y Estefania Delgado Pinar. - UV

VALÈNCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Personal investigador del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València ha desarrollado una nueva familia de compuestos con destacada actividad antifúngica frente a hongos patógenos humanos, incluidos microorganismos considerados prioritarios por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los resultados, obtenidos en colaboración con las Universidades de Chile y Austral de Chile y la Universitat Rovira i Virgili, acaban de publicarse en la revista científica 'ACS Omega', y han dado lugar a una solicitud de patente nacional recientemente admitida a trámite, según ha informado la UV en un comunicado.

El trabajo ha sido liderado por el Grupo de Química Supramolecular del ICMol, coordinado por el profesor Enrique García-España, una unidad interdisciplinar cuya investigación combina enfoques de química biomédica y ambiental. El grupo desarrolla líneas centradas en el diseño de nuevos fármacos, sensores moleculares y materiales híbridos avanzados.

Las infecciones fúngicas invasivas representan "un creciente problema sanitario global", especialmente en personas inmunodeprimidas, pacientes oncológicos o receptores de trasplantes. Se estima que causan más de 1,5 millones de muertes prematuras cada año, una cifra comparable a enfermedades infecciosas de gran impacto como la tuberculosis y el triple de las causadas por la malaria.

La OMS publicó en 2022 una lista de patógenos fúngicos prioritarios para impulsar nuevos estudios frente a ellos. Se calcula que del millón y medio de especies de hongos que se conocen, únicamente unas 200 especies de levaduras y mohos pueden llegar a infectar a humanos, en general de forma superficial en personas sanas.

El número limitado de antifúngicos disponibles y la aparición de resistencias a tratamientos convencionales han impulsado la búsqueda de nuevas moléculas con mecanismos de acción innovadores.

Una de estas poliaminas (Pytren-2Q) ha mostrado una "notable actividad antifúngica" frente a levaduras y mohos patógenos humanos, incluyendo cepas resistentes a tratamientos habituales. Destaca especialmente su eficacia frente a Aspergillus fumigatus, uno de los cuatro patógenos fúngicos clasificados por la OMS dentro del grupo crítico por su elevada mortalidad.

Pytren-2Q es de síntesis relativamente sencilla y tiene además propiedades farmacológicas favorables: es una molécula pequeña, altamente soluble en agua, y con baja toxicidad en modelos celulares y animales. Estas características la convierten en una candidata potencial para el desarrollo de futuros tratamientos antifúngicos.

Según el equipo investigador, estos resultados abren la puerta al desarrollo de una nueva generación de antifúngicos basada en estructuras supramoleculares innovadoras, así como a futuras colaboraciones orientadas a su validación preclínica y clínica.

PROTECCIÓN MEDIANTE PATENTE

El potencial terapéutico de esta familia de compuestos ha motivado la presentación de una solicitud de patente nacional, admitida a trámite por la Oficina Española de Patentes y Marcas en abril de 2025. La invención protege el uso de estos macrociclos como agentes antifúngicos y contempla posibles formulaciones de administración oral, tópica, ocular o intravenosa.

El grupo de Química Supramolecular del Instituto de Ciencia Molecular trabaja en el diseño racional de moléculas funcionales con aplicaciones biomédicas y medioambientales. Entre sus principales líneas destacan el desarrollo de compuestos con actividad antiparasitaria, antiinflamatoria o antitumoral, el diseño de miméticos enzimáticos relacionados con el metabolismo del oxígeno, la interacción selectiva con ácidos nucleicos y la creación de sensores moleculares para especies de interés biológico y ambiental.