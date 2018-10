Instituto Empresa Familiar defiende la Constitución y pide reflexionar sobre "cómo mejorar el modelo económico y social"

Publicado 29/10/2018 12:33:09 CET

Riberas admite que la imagen de las empresas y el empresario "se ha visto dañada por la crisis" y ve necesario "revertir" esa situación

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Instituto de Empresa Familiar, Francisco J. Riberas, ha defendido "el marco institucional estable de convivencia, paz y gran crecimiento" que generó la Constitución, al tiempo que ha abogado por "reflexionar constructivamente sobre cómo mejorar el modelo económico y social para asentar unas bases firmes que permitan abrir un periodo de crecimiento y bienestar".

Así se ha pronunciado Riberas durante el acto inaugural del XXI Congreso Nacional de Empresa Familiar que se celebra en el Palacio de Congresos de València, que ha contado con la asistencia de Su Majestad el Rey Felipe VI; el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, así como más de 700 personalidades del mundo empresarial como el presidente de Mercadona, Juan Roig.

En su intervención, ha agradecido a Su Majestad su "apoyo" como "símbolo máximo de la unidad y la estabilidad que todos queremos para nuestro país, especialmente en momentos tan complejos como los que vivimos" y ha recordado que este 6 de diciembre se cumple el 40 aniversario de la Constitución, un texto que "generó un marco institucional estable que nos ha permitido, no solo un periodo de 40 años de convivencia en paz y en libertad, sino también de gran crecimiento y desarrollo económico".

Asimismo, y citando unas palabras del monarca, ha indicado que la norma "fue fruto de la concordia entre españoles, unidos por un profundo deseo de reconciliación y de paz, unidos por la firme voluntad de vivir en democracia". "Este periodo de la historia de España es una historia de éxito que llevó en su día a algunos a hablar del milagro económico español", ha reivindicado.

No obstante, ha lamentado que en 2008 se inició "una fuerte crisis" que impactó de forma "violenta" en la sociedad y puso en evidencia "algunos defectos de nuestro modelo económico" como demuestra que la tasa de empleo siga siendo "sustancialmente más alta que la de los países de la UE".

Pese a ello, ha puntualizado que "no es justo atacar e intentar destruir todo lo que nos ha llevado hasta aquí", sino que es momento de "reflexionar constructivamente sobre cómo mejorar el modelo económico y social para asentar unas bases firmes que permitan abrir un periodo de crecimiento y bienestar".

SUPERAR "INTERESES CORTOPLACISTAS"

En ese contexto, ha reivindicado el papel de la empresa familiar y sus beneficios para la sociedad como el hecho de que su foco esté puesto en el largo plazo, "por encima de intereses cortoplacistas que en muchos casos condicionan la gestión de los grupos familiares". "Una perspectiva de gestión diferente, muchos más amplía que el puro valor del beneficio a corto plazo", ha incidido.

En segundo lugar, Riberas ha mencionado la existencia de unos principios y valores "muy reconocibles" y, finalmente, ha ensalzado el compromiso de las empresas familiares "con su tierra". Un compromiso "real", ha puntualizado, "que se traduce en la generación de empleo y de inversiones en el entorno de cada empresa y en la cooperación con proyectos de desarrollo social y un compromiso que se ha puesto muy a prueba durante la crisis en la que las empresas familiares han sabido cuidar su empleo e invertir incluso en momentos de gran incertidumbre, a diferencia de otras con menos arraigo", ha destacado.

Por todo ello, ha apelado a ese compromiso "demostrado en el pasado" para asegurar que ahora "debe trasladarse hacia el futuro". "Las empresas familiares deben ser una parte activa en el diseño y la construcción del nuevo modelo económico y social para nuestro país. No podemos estar al margen", ha señalado.

No obstante, ha admitido que la imagen tanto de las empresas como del empresario "no es positiva" e incluso "se ha visto dañada por la crisis". Por ello, ha defendido la necesidad de "revertir" esa situación. "Es muy importante conseguir que la sociedad reconozca a las empresas familiares como elemento positivo, algo que hay que defender y no atacar y que nuestro crecimiento es positivo para la sociedad y no es a costa de nuestros trabajadores, como algunas voces parecen decir".

PROMOVER EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL

En este punto, ha remarcado que las empresas deben "invertir para vender más y generar más empleo y así tener más beneficios y contribuir a la sociedad pagando unos impuestos justos". "El crecimiento de las empresas debe ser algo a promover y no a ocultar", ha incidido y, por ello, ha avanzado que el instituto de Empresa Familiar y las asociaciones territoriales redoblarán "los esfuerzos para mejorar su imagen en la sociedad, trabajando a todos los niveles, desde la educación en las escuelas, los medios de comunicación y en las redes sociales".

"Somos conscientes de que no va a ser tarea fácil, pero vamos a luchar por ellos porque estamos convencidos den que será positivo para nuestras empresas y también para el futuro del país", ha zanjado.