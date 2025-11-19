'La insurrección tour' de Dani Fernández hará parada en el Roig Arena de València el 18 de abril

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dani Fernández hará parada con su gira 'La Insurrección Tour' en el Roig Arena de València. Será el próximo 18 de abril en el mismo escenario en el que el cantante se alzó el pasado 7 de noviembre con dos galardones en LOS40 Music Awards: los de Mejor Disco por 'La Jauría' y Mejor Colaboración por 'Y si lo hacemos'.

Según explica la promotora, la inspiración para la gira se toma de la exhibición permanente que se produce en el universo digital, donde la validación externa condiciona la vida cotidiana. La insurrección representa una grieta en el sistema que invita a reaccionar.

Dani Fernández anima a "abrazar la propia imperfección y desafiar la cultura del juicio constante", añaden.

Este nuevo proyecto llega en uno de los mejores momentos de la carrera de Dani Fernández. Su álbum 'La Jauría' se posicionó en el número 1 de las listas, alcanzando 238 millones de reproducciones y consolidándose como disco de oro.

Sus singles 'Todo Cambia' y 'Me has invitado a bailar' han logrado dos discos de platino y se han convertido en dos de los temas más radiados del país este año.

Las entradas para el concierto de Dani Fernández salen a la venta el jueves, 20 de noviembre, a las 17h, en la web www.roigarena.com.