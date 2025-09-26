Integrantes del CVC expresan "malestar" por la "falta de consenso" en el seno de la institución

Archivo - Imagen de archivo de una sesión en el CVC - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

El nombramiento de su representante en el IVAM e hijos predilectos de València y la AVL, asuntos que se debatirán en el pleno de septiembre

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC) abordará en su sesión del próximo lunes varios puntos --referentes al representante de este organismo en el Consejo Rector del IVAM, a la situación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y a los nombramientos de hijos predilectos de la ciudad de València-- incluidos a instancias de consejeros que desean expresar su "malestar" por lo que consideran una "falta de consenso" en el seno de la institución.

En concreto, en el orden del día de la reunión que se desarrollará el próximo lunes, 29 de septiembre, figuran temas como la 'Información y valoración de la carta y manifiesto remitidos al CVC por 400 escritores valencianos en apoyo a la AVL'; 'Informació y aprobación, si es el caso, de los nombramientos realizados para la concesión de hijos predilectos del Ayuntamiento de València y del representante del CVC en el IVAM".

Además, se abordarán otras cuestiones técnicas de funcionamiento interno y la aprobación del anteproyecto de Presupuesto de Gastos de la entidad para el ejercicio 2026.

Según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras, mediante la Comisión de Gobierno se ha hecho uso del artículo 20 del reglamento del CVC para llevar al pleno cuestiones en las que "el malestar" de varios integrantes de la institución "está presente".

En este sentido, aluden al nombramiento del representante del CVC en el Consejo Rector del IVAM "en agosto, sin consulta ni información y sin que haya pasado por el pleno". Las fuentes consultadas precisan que este malestar no supone un cuestionamiento de la persona elegida --Juan Carlos Arnuncio Pastor, arquitecto y catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)-- sino del procedimiento empleado por la presidencia del organismo consultivo.

VOTO DE CALIDAD

Igualmente, aseveran, hay consejeros y consejeras disconformes con el informe favorable al nombramiento de la periodista María Consuelo Reyna como hija predilecta por parte del Ayuntamiento de València, un asunto sobre el que el presidente del CVC, José María Lozano, "tuvo que ejercer su voto de calidad para que se aprobara en la comisión correspondiente", afirman.

Estos consejeros críticos esgrimen que se trata de una figura que "no reúne valores de consenso ni representa a la mayoría social" y recuerdan "ofensivas graves al sector cultural valenciano".

En cuanto a la carta de escritores a favor del valenciano y en apoyo a la AVL, critican que Lozano se reuniera con algunos de sus representantes y "sin consulta" al resto de miembros expresara que es una cuestión en la que el CVC no quiere injerir.

Por todo ello, esperan poder exponer sus argumentos en el pleno de septiembre, en el que --según auguran-- se producirán "debates interesantes".