La inteligencia artificial de las universidades valencianas detecta bulos, clona voces y modela sistemas socioeconómicos

Investigadores de ValgrAI --una alianza entre empresas, Generalitat y las cinco universidades públicas valencianas-- han expuesto sus proyectos de innovación en inteligencia artificial (IA) con los que quieren alzar a la Comunitat Valenciana como referente: desde herramientas para detectar bulos, para clonar voces humanas con las que lograr locuciones automáticas hasta el modelado de sistemas socioeconómicos y otros escenarios.

El Segundo Encuentro de la Unidad Mixta de Investigación de ValgrAI celebrado en La Nau ha contado con la participación del director general de ValgrAI, Vicente Botti, y la directora gerente, Ana Cidad, que ha presentado la Artificial Intelligence Innovation Alliance (AIIA) que pretende generar una comunidad de innovación con investigadores, estudiantes y profesionales de las universidades, centros de investigación, empresas y entidades, según ha explicado ValgrAI en un comunicado.

La primera ponencia de la jornada ha corrido a cargo de Emilio Soria-Olivas, representante del Departamento de Ingeniería Industrial Electrónica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València, que ha abordado 'Proyectos de IA industrial en IDAL'.

En concreto, ha expuesto los modelos de comportamiento predictivo aplicados a Aranco y Galp, Voclity, el uso de modelos 'text to speech' para clonar voces humanas y poder usarse en la generación automática de locuciones, distorsión en altavoces de alta potencia para la empresa DAS, la detección de insectos para Dismutel y la identificaciónn de DNI falsos para FOXid. Un gran abanico de ejemplo que muestran las amplias posibilidades de la IA para las empresas.

'FAKE NEWS' Y ODIO

El investigador Paolo Rosso de la Universitat Politècnica de València ha mostrado "areas de procesamiento del lenguaje natural en PRHLT". Concretamente, se centró en la aplicación de la IA en la detección de las fake news, las teorías de la conspiración y los mensajes de odio, sexistas o misóginos.

En este sentido ha afirmado que estos temas preocupan mucho a los españoles. De hecho, antes del coronavirus, el 88% pensaba que estos temas eran un problema, y en la actualidad, el 86% de los ciudadanos consideran que son cuestiones a las que hay que hacerles frente.

Rosso ha puesto de manifiesto importancia de las emociones a la hora de emitir este tipo de mensajes nocivos para la sociedad y se ha referido a un reciente estudio del EMT donde se afirma que las 'fake news' se difunden más rápidamente que la información verdadera porque se apela a las emociones, no sólo del léxico sino también a través de la imagen. Así, se están estableciendo mecanismos de detección y análisis de est tipo de comportamientos como el Hurtful HUmour (HUHU) Detección of humour spreading prejudice in twitter.

IA Y DERECHO

Por otro lado, el catedrático de Derecho constitucional de la Universitat de València, Lorenzo Cotin, ha impartido la ponencia 'Regulación y derechos de la IA', en la que ha explicado que no sólo dirige varios proyectos de investigación desde la Facultad de Derecho relacionados con la IA, sino que en la actualidad en esta facultad hay más de 30 profesores dedicados a derecho digital e IA y grupos de investigación muy punteros, lo que convierten a la Comunitat Valenciana en una autonomía líder en estos temas.

Además, ha señalado que, aunque se está trabajando en un reglamento de la I que las empresas ya deben tener en cuenta, aunque tarde dos años en aplicarse, existe regulación sobre la IA porque ya existen derecho como la Ley de Protección de datos y Derecho a la Privacidad que son de obligado cumplimiento.

El catedrático del Departamento de ingeniería Electrónica y representante del Intelligent Data Analysys Laboratory (IDAL), José Martín Guerrero, de la Universitat de València, ha hablado de la Inteligencia Artificial Cuántica y ha profundizado en los proyectos Quantum memristors, PINNs for counterdabatic driving, Quantum information retrieval y Quantum clustering.

Raul Montoliu, representante de la UJI, ha mostrado el proyecto de 'creación de agentes para juegos multi-acción'. En la universidad han ideado ASMACAG (A simple multi- action card game) para establecer algoritmos de aprendizaje por refuerzo, generar código entendible y buen estructurado y comprobar si funciona.

Carlos Marín, uno de los investigadores post doctorales financiados por la Fundación ValgrAI y miembro del grupo de investigación Gamers de la UJI, ha abordado las herramientas de IA aplicadas al desarrollo de videojuegos, afirmando que en la actualidad la automatización a través de la IA de los procesos entre los ilustradores y los programadores debería tener más peso para optimizar los procesos.

Por último, desde el Grupo de Tecnología Informática de la Univeristat Politècnica, Joaquín Taverner, ha expuesto una iniciativa que pretende sentar las bases de una IA Responsable a través del modelado de sistemas socioeconómicos e industriales complejos, soluciones basadas en la automatización mediante las técnicas de IA y la simulación de posibles escenarios. Todo ello con el objetivo de generar una sociedad virtual en la que los humanos y los agentes puedan convivir.