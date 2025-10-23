La Interagrupación de Fallas de València pide por carta a Rovira declarar el 16 de marzo como día no lectivo

Archivo - Varias personas con paraguas durante el montaje de la Falla del Ayuntamiento, a 14 de marzo de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Interagrupación de Fallas de València ha enviado una carta al conseller de Educación, José Antonio Rovira, en la que solicita que se declare el lunes 16 de marzo de 2026 como día no lectivo, "en coherencia con años anteriores y en respeto a nuestras tradiciones", con el propósito de facilitar así "una convivencia adecuada entre el calendario escolar y la vida cultural" de la ciudad.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, la entidad que representa a 365 comisiones falleras de València, Mislata, Quart de Poblet, Burjassot y Xirivella, lo que supone "más de 110.000 falleros" en total, manifiesta su "firme disconformidad" ante la previsión de mantener como lectiva la jornada del 16 de marzo.

Esta fecha, subraya el colectivo, "coincide con el inicio de los actos centrales de las Fallas", una festividad "profundamente arraigada" en València, "y reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".

"Las Fallas no son solo una celebración popular, sino una manifestación artística, educativa y comunitaria que involucra activamente a miles de familias, niños, jóvenes y adultos", resalta.

Por ello, considera que mantener la actividad lectiva ese día supone "ignorar la realidad social de València durante estas fechas" y advierte de que las "dificultades de movilidad, la concentración de actos festivos, la implicación directa de los escolares en las comisiones falleras y el ambiente generalizado de celebración hacen inviable el desarrollo normal de la jornada educativa".

Además, la Interagrupación de Fallas de València lamenta que con ello se genera "un conflicto innecesario entre el compromiso académico y la participación cultural", que afecta "tanto al alumnado como a las familias". Con todo, la entidad solicita que se declare el 16 de marzo de 2026 como día no lectivo.