Intersindical Valenciana alerta de que el IVAJ "retira apoyo" a la Senda del Poeta sobre Miguel Hernández

ALICANTE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Intersindical Valenciana ha denunciado "un nuevo ataque a la figura de Miguel Hernández" ante "la retirada de apoyo a la Senda del Poeta" por parte del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), según ha asegurado el sindicato en un comunicado.

"Varias informaciones publicadas los últimos días apuntan que el IVAJ ha decidido retirar el apoyo económico a esta iniciativa, una de las actividades culturales más consolidadas alrededor de la figura del poeta y que este año tenía que celebrar su 30 cumpleaños", ha detallado.

El sindicato ha aseverado que "la decisión de retirar la financiación institucional" a esta iniciativa "ha generado una nueva oleada de indignación social y cultural en la Vega Baja" y cree que "esta medida representa un nuevo ataque a la memoria y al legado del poeta oriolano", al que ha reivindicado como un "símbolo de la cultura popular, la memoria democrática y el compromiso social".

También ha remarcado que "esta decisión ha provocado reacciones de colectivos sociales, entidades memorialistas y formaciones políticas que alertan de un proceso de desmantelamiento progresivo de las iniciativas vinculadas a Hernández".

Según recalca Intersindical Valenciana, la Senda del Poeta, creada en 1998, "es un recorrido cultural y educativo que cada año reúne miles de personas para andar por los espacios vitales del poeta, desde Orihuela hasta Alicante", en una cita "de referencia para la juventud y el mundo educativo".

La entidad asevera "que la retirada de la financiación no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una serie de decisiones que, según denuncian varios colectivos, han reducido o eliminado actividades hernandianas", como "la pérdida de relevancia de actas culturales, los cambios en espacios simbólicos o los intentos de modificar iniciativas consolidadas".

Desde el sindicato señalan que "la Senda del Poeta es mucho más que una actividad juvenil", ya que es "un espacio de transmisión de valores, de defensa de la cultura y de reivindicación de una figura literaria profundamente vinculada a las clases populares".

En este sentido, han alertado de que "vaciar de contenido o sustituir el modelo tradicional supone desvirtuar una iniciativa con casi tres décadas de trayectoria y reconocimiento social". Así, han hecho un llamamiento "en la comunidad educativa, en el mundo cultural y a la ciudadanía" para "defender la continuidad de la Senda del Poeta con recursos públicos y con el mismo sentido memorialista que la ha caracterizado".

En esta línea, el sindicato ha exigido a las instituciones valencianas "que rectifiquen la decisión y garanticen el apoyo estable a todas las actividades que preserven el legado de Miguel Hernández". "No se puede construir una sociedad democrática sin memoria cultural e histórica", ha sentenciado.

Finalmente, ha reafirmado su "compromiso" con "la defensa del patrimonio cultural valenciano y con la figura del poeta del pueblo", ya que, según ha aseverado, "su obra continúa siendo una herramienta de conciencia crítica, dignidad y esperanza colectiva".

"NUEVO IMPULSO"

Por su parte, el IVAJ ha anunciado que, dentro de sus políticas en el ámbito cultural dirigidas a jóvenes de la Comunitat Valenciana, ha decidido "dar un nuevo impulso a las actividades de conocimiento de Miguel Hernández, con un programa que está diseñando para acercar al escritor oriolano a las generaciones jóvenes a través de actividades culturales organizadas con nuevos lenguajes y formatos que lleven la letra y la voz del poeta a la juventud".

El director general de la institución, Vicent Ripoll, que ha mantenido un encuentro con el alcalde de Orihuela, José Vegara, y el de Cox, Antonio Bernabéu, ha aseverado que, de esta forma, la entidad "mantiene su compromiso de acercar" al autor "a las nuevas generaciones".

Todo ello, ha proseguido, "mediante la promoción de actividades específicamente orientadas al público juvenil, en un rango de edad de 12 a 30 años, tal y como establece la ley de políticas integrales de juventud de la Comunitat Valenciana", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

"FALTA DE MANTENIMIENTO"

Según el IVAJ, se trata de "una nueva apuesta" que "se pone en marcha después de que el sendero por el que discurre la Senda del Poeta haya perdido la homologación por falta de mantenimiento por parte del titular, la Fundación Cultural Miguel Hernández, y que las últimas ediciones hayan estado dirigidas a un público general y no focalizadas en la juventud".

Ripoll ha sostenido "que, con el fin de garantizar la pervivencia del conocimiento de su legado literario y personal", el instituto sigue en el "empeño de alinear la actividad cultural del IVAJ y de sus grandes referentes con la juventud, impulsando nuevas actividades y fórmulas para poner en valor una de las figuras más universales de nuestra tierra entre los más jóvenes, reforzando así otras iniciativas que se celebran para el público en general con nuevas actividades que tienen una mirada joven".

De acuerdo con la administración autonómica, coincidiendo con la efeméride del nacimiento de Hernández, "las actividades culturales dirigidas a jóvenes se desarrollarán a lo largo del mes de octubre" y "comprenderán actividades que irán desde recitales de poesía, representaciones teatrales, lectura pública de su obra, actuaciones musicales, elaboración de murales", entre otras, y todas ellas versarán sobre la figura del poeta.

"Este nuevo marco de actividades en torno a la voz de Miguel Hernández para las nuevas generaciones nace del análisis que las propias entidades y administraciones involucradas en la promoción del legado del poeta han realizado, y con el que han trasladado la necesidad de ofrecer un mayor enfoque de actividades hacia los jóvenes", ha defendido Ripoll.

El representante del IVAJ ha mantenido encuentros con los ayuntamientos involucrados como Orihuela, Redován, Callosa de Segura, Cox, Granja de Rocamora, Albatera, San Isidro, Crevillent, Elche y Alicante, así como con la Diputación de Alicante y la Fundación Cultural Miguel Hernández, según la Generalitat.

Durante los encuentros, el instituto asegura que ha mostrado su "compromiso e intención de reforzar las actividades dirigidas a la juventud, que permitan complementar las actividades que ya se realizan en torno a la figura del poeta y que van dirigidas a un público amplio".

En este punto, ha destacado que "todas las entidades han aplaudido este nuevo formato por el que el IVAJ busca promover la cultura joven desde la obra de Miguel Hernández y han trasladado la necesidad de esta iniciativa para el futuro inmediato de las actividades que impulsan su huella cultural y da coherencia a la presencia del IVAJ en la misma, organismo de la Generalitat que tiene encomendadas las políticas de juventud".