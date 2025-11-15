Intervalos nubosos y posibles lluvias débiles en el interior norte este sábado en la Comunitat Valenciana

Archivo - Nubes en el cielo de València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá este sábado, 15 de noviembre, una jornada con cielo con intervalos nubosos y probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el interior de la mitad norte por la tarde, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en descenso y las máximas experimentarán con pocos cambios. El termómetro oscilará entre los 13 y los 23 grados en Alicante, los 12 y los 22 en Castelló de la Plana y los 15 y los 22 en València.

El viento soplará flojo, ocasionalmente moderado en el interior y en el litoral de Alicante, del suroeste, con un intervalo del sur por la tarde.