Intervalos nubosos y posibles precipitaciones este jueves en el norte de Castellón

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con intervalos nubosos y se esperan precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta en el norte de Castellón.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada habrá también viento flojo de componente sur de madrugada en el litoral y flojo variable en el resto de la autonomía que tenderá a componente oeste moderado durante la mañana.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en el litoral de Valecia y no habrá cambios o anotarán un descenso en el resto de la Comunitat; mientras que las máximas bajarán en el interior y no habrá modificaciones en el litoral.