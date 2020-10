La inversión en ferrocarril, carreteras y puertos de la Comunitat Valenciana en los PGE supera los 970 millones

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inversión recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 para carreteras, ADIF, Renfe, Puertos del Estado y Autoridades Portuarias asciende a 978,8 millones de euros. El ferrocarril lidera estas inversiones con un presupuesto para la empresa pública ADIF Alta Velocidad (ADIF AV) de casi 427,1 millones; 159,4 para ADIF y 53,9 para Renfe.

Así figura en los diferentes capítulos de los presupuestos. La inversión de Adif Alta Velocidad --que incluye las infraestructuras del AVE y otros corredores ferroviarios-- se quintuplica, al pasar de 84.818.000 euros en las anteriores cuentas a 427.092.000 en estas. En concreto, 177,7 millones irán a la provincia de Valencia; 144,3 para Castellón y Alicante, 105.

La línea de Alta Velocidad de Levante, que une la Comunitat con Madrid, contará con 93 millones para proyectos en la provincia de Alicante y 17 en la de Valencia. Los corredores TEN-T --que en la Comunitat Valenciana son la línea Madrid-Valencia, el Corredor Mediterráneo y la línea Sagunt-Zaragoza-- recibirán una inversión de 153 millones: 127,4 en la provincia de Valencia y 25,6 en Castellón. La línea Vandellós-València recibirá 148,6 millones: 118,6 en Castellón y 30 en Valencia.

Mientras, el proyecto del túnel pasante de València no recibirá inversiones en 2021, pero sí según la previsión de los siguientes años: tres millones en 2022; 10 en 2023 y 60 en 2024. Por parte del Ayuntamiento de la capital han criticado que estas inversiones significan que en 2022 el Ministerio "no quiere empezar las obras", ni que "quiere optar a la financiación europea" ya que "tendrían que estar adjudicadas para 2023". Además, han criticado que si las obras "suponen 2.000 millones", no saben "cuándo pretenden acabarlas".

Por lo que respecta a las infraestructuras gestionadas por ADIF, la inversión total en Cercanías ascenderá a 65 millones. En concreto, se prevén 12,7 para la provincia de Alicante (11,7 en el capítulo 'Cercanías Valencia' y 1,04 en el de 'Cercanías y Movilidad Urbana'); 4,17 para Castellón y 48,1 para Valencia (1,68 en el capítulo de 'Cercanías Valencia' y 46,4 en el de 'Cercanías y Movilidad Urbana').

También se prevén cuatro millones para apartaderos, renovación de vía y electrificación del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, y 14,2 para el tramo entre València y Almussafes del Corredor Mediterráneo. La red TEN-T recibirá 12,4 millones en Alicante; 17,5 en Castellón y 15,1 en Valencia: 45,05 en total. Además, hay 3,79 millones previstos para terminales intermodales y logísticas y acceso a puertos en la provincia de Valencia y dos millones en Castellón.

La suma de las inversiones de ADIF (sin contar ADIF AV) asciende a 159.419.000 euros, lo que supone casi cuadruplicar la cantidad prevista para de 2020, que fue de 40.688.000 euros. No obstante, lo previsto para 2022, 2023 y 2024 es superior, con más de 200 millones para los próximos dos ejercicios.

Por lo que respecta a Renfe, el presupuesto ascenderá a 10,27 millones en Alicante, de los que 3,67 serán para compra de material; 7,62 millones en Castellón, con 1,55 para compra de material; y 36,03 millones para Valencia: 8,71 para compra de material. En total, invertirá 53,9 millones, 23 millones más que en las últimas cuentas.

En cuanto a la planificación ferroviaria, la cantidad prevista se duplica al pasar de 242.590 euros a 504.860 el presupuesto de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la red ferroviaria. Entre ellos, se prevén 109.780 euros para la conexión entre el aeropuerto del Altet y Alicante, y 185.280 para el acceso al puerto de Sagunt. También la línea Sagunt-Teruel tendrá 150.000 euros y el Tren de la Costa entre Gandia y Alicante, 59.800.

CARRETERAS CASI QUINTUPLICA LA INVERSIÓN

La dirección general de carreteras tendrá un presupuesto de 178,54 millones, lo que casi quintuplica al de 2020 (37,26). En concreto, 87,07 millones se destinan a creación de infraestructura y 91,47 a conservación y explotación.

Entre los proyectos de creación de infraestructura, se destinarán 16,01 millones a la variante de la Safor; 15,09 para el tramo entre el Barranco de la Bota y la Masía de la Torreta de la N-232 entre Vinaròs y Morella y 13,6 para la variante de Benissa.

También se prevén 13 millones para el enlace del aeropuerto de Valencia con la V-30; 10,99 para la ampliación del acceso a Valencia de la V-21; 10,38 a la unión entre la A-31 y la A-35 en la Font de la Figuera. Igualmente hay presupuestado un proyecto de nuevo puente sobre el cauce del Turia entre la A-3 y Mislata, al que se destinan 221.980 euros.

103 MILLONES MÁS PARA PUERTOS

En cuanto a Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, recibirán 144,89 millones, 103 más que en los últimos presupuestos (41,55). En concreto, la de Valencia recibirá 121,23 millones; la de Castellón, 18,03; y la de Alicante, 5,63.

Hay presupuestados 2,1 millones para actuaciones de accesibilidad ferroviaria en Castellón y otros 2,03 para el puente ferroviario y la conexión ferroviaria norte del puerto de la capital de la Plana.

En Valencia, se prevén 16,3 millones para acondicionamiento de nuevos atraques en Valencia (frente a los 900.000 del año anterior); 1,9 millones para el corredor Sagunt-Valencia (320.000 en las últimas cuentas); 22,45 millones para obras del plan director (1,7 en el anterior); 6,1 millones para accesibilidad ferroviaria sin cargo al puerto de Sagunt y 34,87 para el de Valencia.

Por lo que respecta a la sociedad Valencia Plataforma Intermodal y Logística, que gestiona la Zona de Actividades Logísticas de València, tendrá 28.789.000 euros frente a los 2.000 de las cuentas anteriores. La inmensa mayoría (28.785.000) serán para la adquisición de parcelas urbanizadas de la ZAL.