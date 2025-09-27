La investigación de un catedrático de UPV impulsa el Camino del Santo Grial valenciano como Itinerario Cultural Europeo

La investigación del catedrático de la UPV Gabriel Songel impulsa la proyección internacional del Camino del Santo Grial como Itinerario Cultural Europeo - UPV

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La investigación llevada a cabo por el catedrático de la Universitat Politècnica de València (UPV) Gabriel Songel sobre el Santo Cáliz de la Catedral de València está contribuyendo a impulsar la proyección internacional del Camino del Santo Grial como Itinerario Cultural Europeo.

El pasado mes de agosto, la Asociación Internacional Itinerario Cultural El Camino del Santo Grial en Europa alcanzó un "hito trascendental" en su recorrido hacia la certificación como Itinerario Cultural del Consejo de Europa. El informe de evaluación otorgó a la candidatura una calificación "excellent", destacando la solidez del proyecto, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

La candidatura contó con el aval de la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial, de la que formó parte, entre otros, Gabriel Songel, director de la Cátedra de Empresa Innovación, Diseño e Interculturalidad de la Universitat Politècnica de València, y pionero en la investigación sobre las marcas de cantero y su relación con el patrón de diseño del Santo Cáliz de la Catedral de València.

La Asociación Internacional Itinerario Cultural El Camino del Santo Grial, promotora del proyecto, ha resaltado que este reconocimiento internacional "confirma la relevancia del trabajo desarrollado por la entidad y su equipo multidisciplinar, que durante años ha aunado esfuerzos para dar proyección a una ruta que une historia, patrimonio y valores europeos de paz y diálogo intercultural".

Según indica el informe europeo, son varios los "puntos fuertes" de la propuesta, como la pertinencia científica y cultural del tema, que recupera un fragmento "esencial" de la memoria europea a través del Santo Cáliz; la solidez del comité científico, capaz de coordinar investigaciones internacionales en historia, arte, turismo y comunicación; o la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial, vinculando reliquias, paisajes, tradiciones y gastronomía.

Asimismo, también se encuentran la proyección educativa y juvenil, con colaboraciones ERASMUS, publicaciones didácticas y actividades escolares; y el desarrollo de un turismo cultural sostenible, que impulsa el crecimiento de comunidades rurales y urbanas fuera de los circuitos saturados.

Junto al profesor Songel, forman parte también de la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial Ana Mafé García, presidenta y doctora en Historia del Arte; y Fernando Molina Pons, impulsor del itinerario dentro de la Red Mundial de Rutas Solidarias, Inteligentes, Regenerativas y Circulares.

Ana Mafé García ha apuntado que este reconocimiento "no solo respalda años de trabajo riguroso, sino que abre la puerta a situar a Valencia y a la Comunitat Valenciana como epicentro de un itinerario cultural europeo tan trascendente como el Camino de Santiago".

La investigación dirigida por el profesor de la UPV reveló el año pasado que el Santo Cáliz de València se construyó sobre la copa original hacia el siglo XII --200 años antes de lo que se afirma hasta ahora--, con influencias celtas, según el análisis comparativo realizado de tipologías formales de los cálices en la península ibérica.

Actualmente, Songel sigue trabajando en la recopilación de varias marcas de cantero que se repiten en diferentes catedrales en Europa desde Algarve hasta Trondheim que tenían la misma retícula o patrón de diseño, demostrando que el origen de las marcas actuales y el intercambio de conocimiento y técnica son características propias de la cultura europea.