Investigado un hombre por capturar jilgueros de manera ilegal con reclamos electrónicos en Bétera

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, gracias a la colaboración ciudadana, investiga a un hombre que supuestamente empleaba, sin autorización, varias artes de captura de aves con las que había conseguido capturar jilgueros en la localidad valenciana de Bétera, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Agentes del Seprona recibieron el pasado 6 de octubre una comunicación que les alerta de una posible caza irregular de aves en el municipio de Bétera (Valencia). Un día después, una patrulla se trasladó hasta ese lugar, donde comprobó la existencia de una caseta, en cuyo interior había un hombre que estaba cazando aves fringílidas mediante el 'enfilat', auxiliado con una red de libro, dos reclamos electrónicos en funcionamiento, dos jilgueros empleados como cimbeles y cuatro utilizados como reclamos.

Así, el presunto autor de los hechos lograba simular que había aves seguras en un lugar donde luego se atrapaban ejemplares vivos de jilguero. De hecho, cuando los guardias civiles accedieron al lugar encontraron dos aves que fueron inmediatamente liberadas al comprobar que el hombre carecía de permiso para realizar esa actividad.

Además, dos jilgueros carecían de anilla y fueron entregados en el centro de recuperación de fauna salvaje de El Saler. Al investigado, un hombre de 47 años y nacionalidad española, se le imputa un delito contra la flora y la fauna. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Benaguasil. El acta fue entregada en la fiscalía provincial de Valencia.