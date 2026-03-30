La investigadora y profesora de la UPV Elena Pinilla, entre las 50 mujeres líderes emergentes en España

Elena Pinilla - UPV

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La profesora e investigadora de la Universitat Politècnica de València (UPV) Elena Pinilla Cienfuegos ha sido reconocida como una de las 50 mujeres líderes emergentes en España por Santander Open Academy, dentro del programa Santander SW50 Emerging Leaders 2026 en España, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Este reconocimiento del programa del Banco Santander destaca la trayectoria, liderazgo y contribución de Pinilla en el ámbito de la investigación y divulgación científica.

Esta profesora desarrolla actualmente su labor investigadora en el Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC) de la UPV e imparte docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Telecomunicación (ETSIT) de esta universidad. Además, es vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Física (RSEF) y supone "una inspiración para las nuevas generaciones de científicas en España".

"Para mí, este reconocimiento supone una oportunidad para seguir creciendo, ampliar la mirada y reforzar mi forma de entender el liderazgo. En mi caso, desde la ciencia, con los proyectos de investigación que lidero en la Universitat Politècnica de València, en el Nanophotonics Technology Center (NTC) y desde la Real Sociedad Española de Física", ha asegurado Elena Pinilla, que ha destacado "la convicción de que el liderazgo también implica construir, abrir camino y acompañar a otros en ese proceso".

Para la investigadora, formar parte de esta red constituye "una oportunidad para seguir evolucionando, incorporar nuevas perspectivas y consolidar formas de liderar con impacto real". "El proceso ha sido especialmente exigente, con miles de candidaturas a nivel internacional, lo que hace que valore aún más formar parte de esta comunidad", ha añadido la profesora.

Tras su elección en la fase nacional, Elena Pinilla forma parte ya de la comunidad global SW50, en la que se integran las 50 seleccionadas en cada uno de los nueve países donde se han celebrado ediciones locales del programa SW50 (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, México, Portugal, Reino Unido y Uruguay).

Las 450 finalistas serán las que compitan en la edición global del programa, de la que saldrán las 50 mejores directivas a nivel internacional para disfrutar de una formación presencial de alto rendimiento en Londres.

NUEVOS NANOMATERIALES

Nacida en Badajoz, física y doctora en nanociencia y nanotecnología, Elena Pinilla Cienfuegos, dirige en el NTC su grupo de investigación ("Photonic and Innovative Nanomaterials Lab"), con el que se estudia cómo integrar nuevos nanomateriales en dispositivos nanofotónicos reconfigurables para hacerlos más versátiles y eficientes. Entre ellos, sensores, metasuperficies o interruptores fotónicos con aplicaciones en telecomunicaciones o medicina.

Por otro lado, estudia fenómenos de desgaste en la nanoescala en biomateriales con aplicaciones en salud y antropología. Cuenta con una producción de más de 40 contribuciones científicas con publicaciones en revistas de alto prestigio en nanotecnología, fotónica y ciencia de materiales, así como con más de 35 publicaciones en congresos, 19 artículos de docencia y divulgación, y la supervisión de más de 25 estudiantes de grado, máster, prácticas y doctorado.

Es vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Física (RSEF) y subdirectora de Comunicación Institucional y Extensión Universitaria en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT) de la UPV. También es divulgadora científica, con especial interés en dar visibilidad al trabajo de las mujeres en física, y colabora con iniciativas como el 11F (Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia), el grupo especializado de mujeres en física de la RSEF, Girls4STEM, AMIT o el Área de Mujer, Óptica y Fotónica de la Sociedad Española de Óptica (SEDOPTICA).

PREMIOS

Por su labor científica, docente y divulgadora ha sido reconocida con diversos premios, como el primer premio Valencia Idea (2013), el primer premio MUY Jóvenes Científicas otorgado por la revista Muy Interesante (2019), varios galardones docentes como mejor profesora en la ETSIT (2023, 2024 y 2025), y distintos reconocimientos como supervisora de trabajos de fin de máster (premio nacional Arquímedes y premio al mejor TFM en la 24 edición NTV).