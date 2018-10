Investigadores proponen un método de doble confirmación para el control del abuso de cocaína

Publicado 26/12/2013 10:11:47 CET

Investigadores de la Universitat de València y de la Universitat Autònoma de Barcelona acaban de publicar, en la prestigiosa revista americana 'AnalyticalChemistry', un nuevo método para determinar el consumo de cocaína a través del método de doble confirmación.

Esta investigación ha sido coordinada, por el lado valenciano, por los profesores Sergio Armenta y Miguel de la Guardia, y por el lado catalán, por los profesores Marcelo Blanco y Manel Alcalà, según ha informado la Universitat de València en un comunicado.

Este método consiste en el análisis de una torunda de algodón con la que se frota el interior de las fosas nasales y que se analiza, tras la extracción de los residuos en etanol a temperatura ambiente, por espectroscopia Infrarroja y por espectrometría de movilidad de iones, dos técnicas fácilmente accesibles y de las que se dispone de instrumentación portátil de coste moderado.

El procedimiento no es agresivo, al no implicar la extracción de sangre, por no supone molestias al ciudadano. Además, según los investigadores, "lo más importante es que permite eliminar errores debidos a falsos positivos, que causarían daños a su reputación y trastornos legales, o debidos a falsos negativos, que dejarían sin castigo conductas irresponsables".

La aplicación de las metodologías anteriores combina la "excelente" sensibilidad de la movilidad iónica con la gran selectividad del IR para diferenciar sustancias y evidenció que hasta tres horas después de haber consumido cocaína, se podía detectar su uso, así como que la presencia de residuos de inhaladores nasales no creaba dudas sobre la presencia o ausencia de cocaína.