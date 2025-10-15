El IPC sube al 3,4% en la Comunitat en septiembre

Archivo - Clientes y vendedores del mercado de Ruzafa en Valencia - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,4% en la Comunitat Valenciana en septiembre en tasa interanual, dos décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre, los precios encadenan cuatro meses de subidas en Comunitat Valenciana. En términos mensuales, la inflación en la autonomía disminuyó un 0,4%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,1%.

Donde más subieron los precios en la Comunitat respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 10,2% más que en septiembre de 2024 (+0,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 4,8% más (+0 puntos); enseñanza, un 4,2% más (+0,1 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,1% más (-0,4 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -0,5% (-0,8 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,3 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,5%), Comunitat Valenciana (3,4%) y Baleares (3,3%). En el lado contrario se situaron Canarias (2,2%), Murcia (2,4%) y Catalunya(2,6%).

