Isabel Garcia Canet y Lara Salvador Peydro conectan poesía y música en el espectáculo 'Respirar juntes'

Cartel de la actuación - RESPIRAR JUNTES

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La poetisa y rapsoda Isabel Garcia Canet y la actriz y cantante Lara Salvador Peydro estrenarán la obra 'Respirar juntes, conspirar cançons i versos' el próximo viernes 12 de diciembre a las 20:00 horas en el Centro Cultural La Reina 121 de València.

El espectáculo, basado en los versos de la escritora, cuenta con el acompañamiento musical de Jesús Salvador "Chapi", miembro fundador de Amores Grup Percussió, compositor de renombre y padre de la actriz.

La propuesta se basa en la convergencia de la poesía y la música. Sin embargo, como explican las creadoras, el planteamiento no es una simple yuxtaposición, sino que se convierte en "un espacio de simbiosis intrínseca y de cuestionamiento estético", explican sus responsables en un comunicado.

Así, apuntan, la propuesta "va más allá de la contemplación e invita a los asistentes a adentrarse en los mecanismos que articulan el verso y la melodía, sus diálogos, sus tensiones y sus revelaciones". Mientras la poetisa opera como una arqueóloga del lenguaje, la cantante hace una reescritura sonora de los versos y les da una nueva lectura a través de la tonalidad, el ritmo, la armonía y la tesitura vocal.

En cuanto a la temática, la pieza "transita los espacios del blanco creativo y el horror vacui". De esta manera, "se pasa del silencio del origen al nervio de la palabra". Encima de las tablas afloran "las esferas de la sensualidad, la creación, la identidad, las raíces, la familia, el viaje metapoético, el jazz y el erotismo". En consecuencia, imbuido por la luz y las sombras de la poesía, "el público podrá disfrutar de Respirar juntes como un cosmos trascendental de la palabra, una conmoción imparable de imágenes y ritmos".

El Centro Cultural La Reina 121 está situado en el barrio de El Cabanyal - Canyamelar de la ciudad de València. La instalación se encuentra en un edificio conformado por tres casas antiguas y declarado Bien de Interés Cultural en 1993 con categoría de conjunto histórico. Rehabilitado por el Ayuntamiento de València y gestionado por Pro21 Cultural, ahora es un espacio de proximidad que tiene como objetivo dinamizar la comunidad a través de la participación de los habitantes, entidades y asociaciones del barrio. De esta manera, La Reina 121 construye vínculos y tejido social a través de experiencias culturales.