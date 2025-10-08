El ITC coordina un proyecto europeo que mejorará la calidad del aire en los puertos - ITC

CASTELLÓ 8 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) coordina un proyecto europeo que mejorará la calidad del aire en los puertos, según ha informado el centro en un comunicado.

Así, hace pocos días tuvo lugar en el ITC la reunión de inicio del proyecto europeo LIFE PMFree-Ports que pretende mejorar la calidad del aire en los puertos, centrándose en terminales de graneles y con el objetivo general de garantizar un aire limpio para la ciudadanía europea, en línea con la normativa comunitaria y los objetivos del Plan de Acción para la Contaminación Cero.

El proyecto está liderado por el ITC y cuenta con un presupuesto de alrededor de 1,6 millones de euros cofinanciados por el Programa LIFE para el Medioambiente y Acción por el Clima 2021-2027 de la Comisión Europea con referencia nº 101215539.

El objetivo principal de LIFE PMFree-Ports es desarrollar y optimizar una herramienta de control operativo ambiental que permita predecir, controlar y minimizar las emisiones fugitivas de partículas (PM), especialmente PM10 y PM2,5 asociadas a la manipulación de sólidos a granel en los puertos, y proporcionar información sobre su impacto real en estos entornos portuarios y sus centros urbanos cercanos.

LIFE PMFree-Ports contribuirá a este objetivo mediante la cuantificación de este tipo de emisiones y la evaluación de la eficacia de las medidas de mitigación y mejores prácticas existentes. Su enfoque integral permitirá mejorar la calidad del aire en las terminales de graneles sólidos, facilitando la selección de los protocolos operativos más eficaces para reducir las emisiones.

La herramienta desarrollada se integrará en los sistemas de gestión portuaria, incorporando la variable ambiental de forma estructural en las operaciones diarias del sector.

Así, el consorcio del proyecto LIFE PMFree-Ports está compuesto por 6 entidades europeas: el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), que actúa como entidad coordinadora; la Fundación Valenciaport; la Autoridad Portuaria de Gijón; la Autoridad Portuaria de Cartagena; Puertos del Estado y Oritia & Boreas, S.L.