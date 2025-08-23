Ivace+i incentiva la sustitución de motores de combustión por eléctricos en ocho barcas tradicionales de l'Albufera

Archivo - Una barca donde se ha realizado una suelta de aves en el Parque Natural de l'Albufera, a 5 de junio de 2024, en El Saler, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Este acto coincide con el Día Mundial del Medio Ambiente. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

El Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i), dependiente de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que dirige Marian Cano, va a destinar 241.000 euros para "impulsar" la electrificación de ocho embarcaciones tradicionales que navegan en el Parc Natural de l'Albufera de València.

Así, a través de esta línea de incentivos respaldará el 80 por ciento del coste que supone cambiar sus motores de combustión por motores eléctricos. Con esta iniciativa, Ivace+i persigue contribuir a la promoción de una movilidad "más sostenible" y "menos contaminante", en un entorno "especialmente sensible" como el Parc Natural de l'Albufera, según ha señalado la Generalitat en un comunicado.

Actualmente, las embarcaciones que disponen de permiso para navegar en el lago utilizan motores de combustión que producen un "alto" impacto ambiental, ya sea con los humos o con los vertidos al agua de combustible o aceite que pueden producir, o con el ruido que generan, con un "efecto directo" sobre la flora y la fauna del entorno.

La administración autonómica ha precisado que, a excepción de una embarcación dedicada a la pesca, se trata de embarcaciones de pasaje dedicadas en su mayoría a la realización de paseos turísticos y divulgativos por el lago.

El director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, ha explicado que con la incorporación de los motores eléctricos se logrará "un turismo más sostenible en un espacio de alto valor medioambiental, especialmente por el gran número de especies de aves migratorias que lo visitan y nidifican".

El paseo por el lago se ha convertido en un elemento "imprescindible" para los turistas que visitan la ciudad de València. Estas embarcaciones, con una capacidad que puede llegar a las 30 personas, realizan trayectos que suelen durar 45 minutos por el lago y hacia sus lugares "más emblemáticos", como la isla de la mata del fang.

Por este motivo, esta línea de ayudas iniciada en 2023 se ha reeditado con el objetivo de "extender la electrificación de los motores a más embarcaciones, ya que, aunque algunas llevan todavía el aparejo tradicional de vela latina para mostrar la experiencia a los turistas, todas se desplazan impulsadas por motores de gasoil", ha detallado Argüelles.

Esta medida supondrá una reducción de emisiones y ruidos y tendrá un impacto "muy positivo" en el parque natural. Además, el director general ha resaltado que las condiciones del lago son "idóneas" para la transición de motores de combustibles fósiles a eléctricos, al tratarse de aguas "calmadas" y efectuar trayectos "no muy largos".