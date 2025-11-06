El IVC estrena su nueva producción propia 'Los días lentos' en Alicante

ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC), dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, estrena este viernes en Alicante la producción propia 'Los días lentos' de la mano de la dramaturga alicantina Lola Blasco, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2016, quien escribe y dirige la obra.

La pieza, que se mostrará el próximo 7 de noviembre en el Teatre Arniches, en el marco de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, es una producción del IVC, desarrollada íntegramente en Alicante. De esta forma, se cumple "el objetivo de la institución por apoyar a los profesionales valencianos en todo su territorio", según ha señalado la Generalitat en un comunicado.

'Los días lentos' se mueve entre la confesión y la ficción para indagar en la vejez y la muerte. La obra se centra en la fragilidad humana en el ocaso de la vida. La autora recibe la noticia de la demencia de su propio padre, al tiempo que escribe una obra sobre el alzhéimer. Los ajustes con el pasado, la ficción y el mundo onírico ofrecen una salida al desconsuelo.

Además de dramaturga, Lola Blasco es directora de escena, actriz y docente. Como autora ha publicado una decena de textos teatrales y ha estrenado una veintena, tanto en teatros públicos como privados. Algunas de sus obras han sido traducidas al polaco, al italiano, al alemán, al francés y al inglés.

En referencia a 'Los días lentos', Blasco ha reflexionado: "Hemos querido alejarnos de la forma típica de abordar la vejez. Nos hemos adentrado más en lo onírico, en lo estético, y hemos huido de los lugares comunes asociados al envejecimiento. No porque estos no existan, ni mucho menos porque queramos negarlos, sino porque la obra ha sido también una manera de buscar, a través de lo estético, una forma de consuelo".

Además, ha señalado que la pieza "también plantea el tema del Alzheimer, pero desde una dimensión "más confesional". "¿Qué implica cuidar de otros? ¿Cómo se vive ese momento de la existencia? Creo que es una obra profundamente humana, que apela a la compasión hacia todos los seres humanos", ha añadido.

"TEMAS QUE NOS INTERPELAN COMO SOCIEDAD"

En palabras de la directora adjunta de artes escénicas del IVC, María José Mora, 'Los días lentos' es "un ejemplo del trabajo que desde IVC se quiere abordar": "Por un lado, llevar a escena temas que nos interpelan como sociedad y que nos invitan a reflexionar sobre cuestiones fundamentales, como son, en este caso, la vejez y los cuidados. Por otro lado, generar una estructura de producción estable para que creadores e intérpretes puedan abordar el espectáculo con las condiciones óptimas de trabajo".

Además, la delegada territorial del IVC en Alicante, Alicia Garijo, ha destacado "la importancia de apoyar la labor de nuestros profesionales" y "el valor añadido de hacerlo a lo largo del territorio": "Que Lola Blasco pueda crear y dirigir teatro en su ciudad natal es una buena noticia para todos los que disfrutaremos del resultado de ese trabajo en el Teatre Arniches".

El reparto está integrado por Morgan Blasco, Enric Juezas, Alda Lozano, Isabel Requena, Nieves Soria y Diana Volpe. La producción cuenta con un equipo artístico principalmente integrado por profesionales valencianos, de los que cuatro son alicantinos.

VALÈNCIA Y CASTELLÓ DE LA PLANA

Tras su estreno en Alicante, 'Los días lentos' se podrá ver del 20 al 30 de noviembre en el Teatre Rialto de València, donde contará con tres coloquios y una función accesible el día 29. La obra también estará en cartel el 17 y 18 de enero en el Teatro Principal de Castelló de la Plana y el 24 de enero en el Palau de Congressos de Peñíscola.