El IVC presenta este fin de semana en Peñíscola y Castelló la obra teatral 'Parejas imperfectas'

CASTELLÓ 26 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta este sábado, en el Palau de Congressos de Peníscola; y el domingo, en el Teatre Principal de Castelló, la obra 'Parejas imperfectas', de Martyna Majok en versión y dirección de Bernabé Rico.

La dramaturga estadounidense de origen polaco, Martyna Majok, ganó el Premio Pulitzer con esta obra en el año 2018. La pieza teatral plantea un retrato contemporáneo sobre la dependencia, la vulnerabilidad y las complejas dinámicas de poder que atraviesan las relaciones humanas.

La historia entrelaza dos tramas: la de Edu, un camionero en paro que se reencuentra con su exmujer tras un accidente que la deja tetrapléjica, y la de Juan, un brillante estudiante con parálisis cerebral que contrata como asistente a Yanis, una joven recién graduada con dificultades económicas.

El director de la obra, Bernabé Rico, ha destacado que la trama pretende "visibilizar a aquellas personas que necesitan de otras para sobrevivir utilizando el drama y la comedia" y ha señalado que es "un canto por la integración y la necesidad de conexión humana".

La pieza teatral está protagonizada por Toni Cantó, Mirela Balic, Lola Baldrich y Marcos Mayo. Para más información y venta de entradas en taquillas y en la web ivc.gva.es.

ESPECTÁCULO FAMILIAR

Además de la obra 'Parejas Imperfectas', el Teatre Principal de Castelló acoge este sábado, a las 18.00 horas, el espectáculo familiar 'Mr. Bo'.

La obra constituye uno de los trabajos más recientes de Marie de Jongh, donde confluyen técnicas de máscara y clown. Este espectáculo, diseñado para el público familiar, se caracteriza por su narrativa gestual sin palabras y está recomendado para niñas y niños a partir de los 4 años.

En el escenario del Principal presenta a tres sirvientes que habitualmente obedecen las instrucciones de Mr Bo. De vez en cuando, fantasean sobre cómo sería el mundo si ellos tuvieran el control, lo que implica asumir el poder.

El espectáculo recibió el premio a Mejor Espectáculo en la Mostra de Igualada 2024 y fue finalista en los Premios Max 2025 dentro de la categoría de Mejor Espectáculo Infantil o Familiar.