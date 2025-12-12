El IVC programa este sábado el concierto del violonchelista Matthieu Saglio en el Auditori de Castelló

Matthieu Saglio - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 12 Dic. (EUROPA PRESS) - -

El Auditori de Castelló, espacio propio del Institut Valencià de Cultura (IVC), recibe este sábado al violonchelista Matthieu Saglio, dentro del abono de otoño del recinto.

Con cientos de conciertos en 40 países, Matthieu Saglio es un reconocido músico que ahora presenta un espectáculo donde el violonchelo clásico se fusiona con sonidos del mundo: ecos de catedrales, souks del Magreb, tango y flamenco. Además, gracias al uso del sampler, crea armonías en directo.

Matthieu Saglio es un músico francés de jazz y de world music, violonchelista y compositor, afincando en València. Matthieu Saglio descubrió el violonchelo siguiendo la vía clásica y fue medalla de oro en el Conservatorio de Rennes, Francia, en 1995, pero pronto rehuyó el academicismo y se acercó al jazz, para luego iniciarse en numerosas músicas del mundo.

Su capacidad para integrar lenguajes musicales variados para construir su propio universo pronto se ha convertido en su sello personal.