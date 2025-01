El IVE realiza durante la última semana 215 inspecciones a edificios de Benetússer

VALÈNCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Valenciano de Edificación (IVE) --organismo dependiente de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda-- realizó durante la semana pasada 215 inspecciones a edificios de la localidad valenciana de Benetússer, uno de los municipios de la zona cero de la dana.

Las inspecciones a los inmuebles, que se realizan a solicitud de los arrendadores, siguen en marcha, según han indicado fuentes de la Generalitat a Europa Press.

Además, han apuntado que hay edificios que "no son habitables" porque, pese a no tener daños, "no tienen, por ejemplo, cocina". "Se tienen que demoler total o parcialmente", ha manifestado.

Desde la Generalitat también han subrayado que el oficial jefe de bomberos señaló este sábado, respecto al derrumbe de la escalera en un edificio, que "había cedido una escalera que era un elemento auxiliar", por lo que "la estructura estaba perfecta". "De hecho, no se desalojó", han subrayado.

Por su parte, la directora del IVE y profesora de la Universitat Politècnica de València, Begoña Serrano Lanzarote, ha resaltado, en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press, que durante las inspecciones a los edificios hay dos tipos de daños: "unos más graves y en situaciones muy concretas, como afectaciones estructurales en zonas muy próximas a los barrancos, y problemas más secundarios en tabiquerías, pavimentos, fachadas que, aunque inhabilitan la vivienda, no la comprometen".

Para la directora del IVE, el secado es "primordial en estos momentos" y ha recomendado abrir puertas y generar corrientes en los lugares afectados. "La presencia de humedad que queda en los sótanos no implica necesariamente daños estructurales a corto plazo, pero es importante que se puedan secar para evitarlos a futuro", ha remarcado.