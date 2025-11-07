Jaime de los Santos (PP) afirma que la causa en favor de las mujeres se sostiene "con acción y no solo con pancartas"

CASTELLÓ 7 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El diputado en el Congreso y vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha declarado hoy que la causa en favor de las mujeres se sostiene "con acción y no solo con pancartas, pero con acción positiva y no con leyes, como la del 'Solo sí es sí', ni con ocultaciones de la información como ha ocurrido con las pulseras antimaltrato".

De los Santos se ha manifestado así ante los medios durante la visita que ha realizado a Castelló para reunirse con la alcaldesa, Begoña Carrasco, en el marco de la próxima celebración del 25 N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El diputado 'popular' ha comenzado señalando que por culpa del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha llegado casi una hora tarde a Castelló "porque desde que gobierna la izquierda, primero con el putero Ábalos y ahora con el señor Puente, es imposible llegar puntuales cuando lo que se coge es un Tren de Alta Velocidad". "Lo que se había convertido en un éxito de todos que era la alta velocidad, incluso envidiada en otras capitales europeas, hoy es un ejemplo de desgobiero", ha añadido.

Respecto a las pulseras antimaltrato, De los Santos se ha preguntado "cómo es posible que la ministra de Igualdad de España se atreva a decir ante los medios de comunicación que si este problema solo afectaba al 1 por ciento de las mujeres que se creían protegidas por este artilugio le parece poco".

"A la ministra de Igualdad, Ana Redondo, 45 mujeres en peligro de muerte le parecían pocas. Esa es la política feminista del gobierno de Pedro Sánchez, la de la Ley Trans, una ley que ha terminado con el constructo feminista de casi medio siglo de trabajo, sobre todo de mujeres que viniendo de una dictadura supieron poner toda su energía, todo su esfuerzo en que hoy seamos uno de los países más igualitarios del mundo a pesar de las políticas de Pedro Sánchez", ha dicho.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP ha querido agradecer al gobierno de la Comunitat Valenciana y en especial al Ayuntamiento de Castelló "lo que hacen cada día por las mujeres que más sufren, por esas víctimas de violencia machista que no solo hay que recordar el próximo 25 de noviembre, sino cada día del año para erradicar una lacra que nos interpela a todos".

"MANOSEO DE LAS CAUSAS FEMINISTAS"

En cuanto al balance del Gobierno de Pedro Sánchez, ha criticado "la utilización y el manoseo que desde la Moncloa se hace de todas las causas feministas simplemente para conseguir algún voto". "Cuando hablo de manoseo me refiero por supuesto a Ábalos, al número 2 del Partido Socialista por la provincia de Valencia, que desgraciadamente hemos tenido que oír unos audios repugnantes en los que se repartía a las mujeres como si fueran simples objetos, audios en los que hemos conocido que a las mujeres prostituidas las utilizaban como si no fueran nada", ha añadido.

Por su parte, la presidenta local del Partido Popular y alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha afirmado que, ante la violencia de género, desde el Partido Popular no han dado un paso atrás, "sino dos hacia adelante y siempre al lado de las víctimas". "Y seguimos al lado de las mujeres para luchar contra esta lacra que nos tiene que tener a todos luchando en el mismo equipo, todas las administraciones de forma conjunta".

De manera especial se ha dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez ante lo que ha calificado de "un problema de Estado, como es la muerte de mujeres a manos de sus parejas, que se va incrementando año tras año". Ha reclamado al Gobierno "menos pancartas, menos camisetas, más soluciones, más trabajo de campo y en la calle", así como que se pueda llegar a acuerdos de Estado "para luchar juntos contra esta lacra social que está matando a las mujeres".

Carrasco ha resaltado que el 70 por ciento de las detenciones que ocurren en la ciudad de Castelló son por temas relacionados con la violencia contra la mujer. Además también ha detallado que en estos momentos la Unidad Viogén de Policía Local protege a 176 víctimas con medidas judiciales y 72 sin medidas, en total 248 víctimas. Carrasco ha recordado que "la Unidad Viogén ha reforzado su plantilla y cuenta ya con hasta 12 efectivos, con un Intendente coordinador, dos Oficiales coordinadores de grupo y nueve agentes".