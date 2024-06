Japón compite en Cinema Jove con el drama intimista sobre el duelo y la infidelidad 'Fly on'

VALENCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de València-Cinema Jove presenta, dentro de su Sección Oficial, ‘Fly On’, el segundo largometraje del director japonés Takuya Kato. La proyección tendrá lugar el jueves, 27 de junio, a las 20.00 horas en La Filmoteca.

Se trata de un drama intimista protagonizado por Watako, una mujer que acaba de perder a su amante en un accidente de tráfico en Tokio. De inmediato, decide enterrar el trauma de esta tragedia y continuar con su vida junto a su marido, pero a pesar de sus intentos por aparentar normalidad, la pérdida de Kimura le ha dejado una huella profunda.

Takuya Kato, que además de cineasta es dramaturgo y director de escena, creó el personaje de Watako para una obra de teatro, antes que para esta película.

"Son dos caras de una misma historia. La gente de mi generación, a veces, tiene la impresión de que podemos ser expulsados de la sociedad si cometemos un solo error. Existe una presión perpetua, una elección que nos vemos obligados a tomar constantemente. Tienes que tomar la decisión correcta o corres el riesgo de que te hagan a un lado", señala el cineasta en un comunicado.

"Creo que en Japón hay una gran tendencia a pensar que no nos preocupa, que no nos concierne, lo que está sucediendo más allá de nosotros --añade Kato--. A través de la negación de Watako quería hablar de esta tendencia en la sociedad japonesa actual de mirar hacia otro lado, de no querer ver las cosas cara a cara".

Cada personaje de ‘Fly On’ tiene su propia forma de hablar y expresar o no lo que siente. El marido de Watako es especialmente directo, pero sus frases son tan frías que al final no expresan nada íntimo.

La película, interpretada por rostros conocidos del cine de autor japonés contemporáneo como Haru Kuroki, Shota Sometani y Mugi Kadowaki, cuenta con una banda sonora compuesta por la cantautora nipona Eiko Ishibashi (‘Drive my car’, ‘La espada del inmortal’) y una estética sobria, con un trabajo sobre la luz y decorados elegantes y casi fríos.

"Consideré que esa distancia era importante, porque debía permitir al espectador plantearse la pregunta de qué siente el personaje. Generalmente, cuando hay una emoción en una película, la cámara tiende a acompañar y a estar cada vez más cerca de la persona que está filmando", explica Takuya Kato.

"Yo, sin embargo, me aseguré de mantener una cierta distancia para que el espectador tuviera espacio para hacerse preguntas, para preguntarse qué podría estar pensando el personaje. El comportamiento de las personas es impredecible; nunca podemos anticipar con certeza las decisiones que tomarán. Estas elecciones de puesta en escena corresponden de alguna manera a este estado de ánimo", añade.

PREESTRENO DE ‘TÚ NO ERES YO’

Por otra parte, La Filmoteca acogerá también el jueves, 27 de junio, a partir de las 22.30 horas, el preestreno de ‘Tú no eres yo’, debut en el largometraje de los directores, guionistas y productores Marisa Crespo y Moisés Romera, quienes presentarán la proyección.

El filme, que ha contado con el apoyo del Institut Valencià de Cultura y la participación de À Punt y el Ivace, está protagonizado por Aitana, una joven que vuelve a casa por Navidad tras una larga ausencia y descubre que sus padres la han sustituido por una desconocida de su misma edad que usa su ropa, duerme en su cama y a la que tratan como a una hija.

Roser Tapias (‘Alba’, ‘Acacias 38’, ‘El secreto del puente viejo’, ‘Amar en tiempos revueltos’), y los intérpretes valencianos Jorge Motos (nominado al Goya como mejor actor revelación por ‘Lucas’, de Álex Montoya, en 2021) y Pilar Almería componen el reparto de esta película que cabalga entre el cine de género y el autoral para retratar los conflictos familiares de la protagonista.

Estrenada mundialmente en el Fantastic Fest de Austin (Texas), ‘Tú no eres yo’, utiliza una estructura de ‘thriller’ psicológico para retratar una forma única de crueldad "que sólo los miembros de una familia pueden infligirse unos a otros".

NOSTALGIA POR VIDEOJUEGOS ARCADE

Por otro lado, dentro de la sección paralela ‘Game On’, cuyas películas se proyectan cada noche a las 22.30 horas en el claustro gótico del CCCC, mañana se ha programado el documental ‘Arcadeología’, dirigido por el alicantino Mario Pablo Martínez Fabre.

Los ochenta y los noventa definieron una ‘edad de oro’ del arcade en España, que ahora estamos reviviendo en multitud de eventos y actividades alrededor del videojuego clásico. Pero, ¿quién se encarga de preservar este legado cultural en nuestro país? ¿Quién está afrontando esta labor de recuperación de las máquinas recreativas?

‘Arcadeología’ sigue los pasos de la asociación alicantina Arcade Vintage, pionera en el campo de la restauración de arcades, y responsable, durante los meses de rodaje de este documental, de la creación en Ibi, Alicante, del primer Museo del Videojuego en España.