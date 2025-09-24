Jardí Electrònic arranca temporada en el Parc Central y contará con Elena, Recho, Donky y Kostrok

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jardí Electrònic arranca este sábado, 27 de septiembre, temporada en el Parc Central de València, esta vez junto al Muelle de Malilla, con una nueva edición que "mantiene su apuesta por activar los espacios verdes de València como escenarios de encuentro cultural, social y musical, ofreciendo una experiencia al aire libre donde la música se fusiona con la naturaleza y con la gente".

La iniciativa --impulsada por Agència Districte con el apoyo de Cerveza Turia-- cuenta con un cartel integrado por Elena, Recho, Donky y Kostrok (Live), tres propuestas con personalidades sonoras distintas que invitan al baile y a compartir la tarde en comunidad.

Kostrok (Live) es el proyecto del productor valenciano Adrián Lurbe Quilis, que desde 2018 lidera en solitario esta propuesta electrónica. Durante 2025 ha presentado su nuevo sencillo, 'Sin Sentido', avance de su álbum 'Casi Bien'.

Elena abraza el jazz, el broken beat y el deep house, mientras que Recho es un DJ de la escena local que opera en circuitos locales mostrando gusto por lo atmosférico, y combinando estilos electrónicos envolventes con pasajes introspectivos. Finalmente, Donky es otra propuesta local con fuerza propia