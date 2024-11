Javier Mariscal celebra el espíritu creativo en una nueva portada de 'The New Yorker'

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dibujante valenciano Javier Mariscal firma la portada de la semana de la prestigiosa revista 'The New Yorker'. En esta ocasión, el artista toma una de las vistas características de la ciudad de los rascacielos, el Puente de Manhattan visto desde Brooklyn, y la describe como "un testimonio del espíritu creativo de la ciudad" según explica la propia publicación.

No es la primera vez que el diseñador valenciano protagoniza la primera plana de la revista, Las ilustraciones de Mariscal en 'The New Yorker' "han transportado el espíritu festivo y mediterráneo a los escenarios de la ciudad de Nueva York".

Destacados dibujantes de todo el mundo publican sus creaciones en 'The New Yorker', una revista que hace gala de "calidad literaria y gráfica".