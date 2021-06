Javier Maroto lanza un "ultimátum" a la presidenta del Senado para permitir votar la bajada del IVA a peluquerías

CASTELLÓ, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha lanzado este martes un "ultimátum" a la presidenta del Senado, Pilar LLop, "que tiene de plazo hasta la tarde para convocar la mesa del Senado y dar la vuelta a su cacicada personal de anular" la votación de la enmienda que bajaba el IVA de las peluquerías del 21% al 10%.

Así lo ha manifestado en una visita a la localidad castellonense de Peñíscola este martes, junto a la presidenta del PPCS, Marta Barrachina, y tras la reunión del comité de dirección de los Populares en Peñíscola, donde también se ha reunido con empresarios turísticos de la localidad.

La presidenta del Senado, Pilar Llop, decidió el pasado viernes, a instancias del Gobierno, declarar la nulidad de la votación de la enmienda que bajaba el IVA de las peluquerías del 21% al 10% y, en consecuencia, no incluir esta medida en el texto de la ley antifraude que la Cámara Alta remitirá al Congreso de los Diputados, según han informado a Europa Press fuentes de la Presidencia de la Cámara.

Al respecto, Maroto, en declaraciones a los medios, ha calificado este martes de "tropelía" y "cacicada" que Llop haya "anulado porque no le gusta una votación que se produjo democráticamente en el peno, donde una mayoría parlamentaria y democrática" tomó la decisión de que "las peluquerías tienen que dejar de soportar el tipo de IVA máximo de 25%"y que se rebaje al diez por ciento a partir del próximo año.

"El PSOE, por primera vez en la historia democrática de España, ha anulado esa votación porque al PSOE no le gusta perder votaciones", ha reprochado, antes de añadir que su grupo ha requerido al respecto a la presidenta del Senado, "pupila de Sánchez", pero "sigue su manera de operar".

Así, ha querido "hacer público" un "ultimátum": "La presidenta del Senado tiene de plazo hasta esta tarde para convocar a la Mesa del Senado, dar la vuelta a su cacicada personal de anular una votación que no le gusta y permitir que esa ley, mañana en el Congreso, se pueda votar con la incorporación de que el IVA a las peluquerías será del 10% a toda España". "En la España de 2021 no se puede anular las votaciones que uno pierde", porque "cuando uno pierde una votación, la gana la democracia", ha apostillado.

IVA AL 4% PARA EL TURISMO

Por otro lado, Javier Maroto ha reclamado al Gobierno central "sensibilidad" y "atención" hacia el sector turístico y ha insistido en que el IVA de esta actividad baje durante estas temporadas al cuatro por ciento.

"España es una tierra que vive del turismo, un sector que es muy importante. Y por eso vamos a recordarle al Gobierno las propuestas que el PP viene realizando, caso de un Plan Nacional a favor del turismo, así como una rebaja sustancial del IVA. Las temporadas del año 2020 y la del 2021 han sido difíciles y posiblemente la del 2022 también lo sea. Por eso queremos que el IVA de este sector baje durante estas temporadas al 4%. Vamos a llevar iniciativas en las cámaras para conseguirlo y posiblemente tengamos mayorías alternativas a las del gobierno para lograrlo", ha asegurado Maroto.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha estado acompañado durante su visita a la provincia por la presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, y los senadores de Castellón Salomé Pradas, Alberto Fabra y Vicente Martínez Mus, además del alcalde de la Ciudad en el Mar, Andrés Martínez, entre otros cargos. Esta tarde, a las 19.15 horas, está previsto que visite Alcossebre, acompañado del alcalde de Alcalà de Xivert, Francisco Juan.

El Partido Popular se ha reunido con Francisco Ribera, presidente de Agretur - Agrupación Empresarios Turísticos de Peñíscola, integrada en Ashotur; Javier Marqués, presidente de la Asociación Gastronómica Ciudad de Peñíscola; Antonio Horche, Club de Producto Peñíscola Gastronómica; además de los empresarios y los representantes del sector Juan Vizcarro, Ramón Albiol, Rafael Suescun o Juan Antonio Beltrán.

"FALTA CLARA DE CRITERIO"

Por su parte, la presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha recordado que el turismo representa el 12% del PIB de la economía castellonense, aportando en el caso solo de Peñíscola, 10.000 plazas hoteleras. "La campaña ha empezado y lo que vemos es una falta clara de criterio en los gobiernos de izquierda, justo cuando el apoyo de las administraciones públicas más necesario es", ha agregado.

"Hace falta escuchar a los empresarios del sector y tomar nota de las medidas que demandan y necesitan, porque de ellos depende nuestro futuro. De ahí que hoy tengamos aquí al portavoz del Senado y a todo el comité de dirección de la Cámara Alta, para abordar estas materias y elevarlas ante el Gobierno, que un día sí, y otro también, miran hacia otro lado, lastrando las oportunidades", ha lamentado.

En esta línea, Barrachina ha recordado la petición del sector hostelero de la provincia y de los alcaldes de municipios turísticos al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para que "levante las restricciones horarias del sector hostelero, fijadas a la 1 de la madrugada, y el ocio nocturno, a las 2 de la madrugada, y que suponen pérdida de negocio y fomentan las reuniones de personas de manera incontrolada, especialmente de jóvenes, que ya están causando graves problema de contagios".

"Los gobiernos del PSOE, por no hacer, no han sido capaces ni de cumplir con su promesa en el año 2017 de conectar el aeropuerto de Castellón, ese que tanto demonizaban, con Madrid, a pesar de que fueron ellos quienes lo anunciaron. Si no cumplen ni sus promesas, ¿cómo van a ser capaces de gestionar todo lo demás?", ha añadido Marta Barrachina.

En ese sentido, ha asegurado que el Partido Popular de Castellón "va a estar al lado de los castellonenses, preocupándose por las cuestiones que de verdad son importantes para los ciudadanos de esta tierra, y en este sentido, el turismo es un pilar fundamental que necesita de toda la atención para que pueda volver a ser el motor del empleo y el progreso de nuestra provincia".