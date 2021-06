Javier Maroto pide ayudas para el comercio tradicional y rechaza el "ideario socialista de asfixia a pymes y autónomos"

CASTELLÓ, 30 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha reclamado al Gobierno de España ayudas para el comercio tradicional y de proximidad, y ha rechazado el "ideario socialista de asfixia fiscal a pymes y autónomos".

Maroto ha visitado este miércoles, junto a la portavoz del Grupo Municipal Popular y presidenta del PP en la ciudad, Begoña Carrasco, y los concejales y senadores 'populares' los comercios del centro de Castelló y el Mercado Central, trasladándose después al distrito marítimo del Grao.

Javier Maroto, en su visita a los comercios del centro, se ha entrevistado con la presidenta de la asociación Castelló Espai Comercial, Charo Brocal, y ha escuchado al gerente del Mercado Central, Jose Luis Hernández, quien ha guiado a la comitiva 'popular' en su visita a las paradas del Mercado Central.

Para Maroto, "los políticos que no apoyan al comercio y a la hostelería no tienen alma", y ha destacado que al comercio hay que apoyarlo siempre, "como ha hecho y hace el Partido Popular". Pero además si atravesamos una situación como esta de pandemia, mucho más", ha añadido.

El portavoz 'popular' en el Senado no entiende cómo la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, está dispuesta a "imponer" en la avenida de Lidón una reforma en contra de los vecinos y en contra de los comerciantes. "La alcaldesa de Castellón es como Pedro Sánchez, los dos comulgan con el mismo sentido de la responsabilidad, hacer lo que les apetece, sin dar explicaciones, y si se equivocan, alguien les indultará, pero los castellonenses no van a indultar a la alcaldesa, sino que van a premiar el esfuerzo del Partido Popular que encarna la futura alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco", ha dicho.

Las medidas de rebajas fiscales de apoyo al comerciante, la tarifa plana para los autónomos son medidas en las que el Partido Popular vuelve a insistir para recuperación económica del comercio y la hostelería. "No podemos compartir el ideario socialista de asfixia fiscal a las pymes y autónomos", ha apuntado Maroto.

TARIFA DE LA LUZ

Respecto a la nueva tarifa de la luz, Javier Maroto ha señalado "hay que tener 'pocas luces' para hacer una rebaja del IVA de la luz y dejarse fuera al 75% de los autónomos y de los hosteleros. Hay que ayudarles, darles una segunda oportunidad ahora que empiezan a remontar en esta pandemia".

Por otro lado, Javier Maroto ha indicado que las encuestas apuntan a que Begoña Carrasco será la próxima alcaldesa de Castelló, y cree que la propia alcaldesa "está haciendo méritos propios para dejar de tener la confianza de sus ciudadanos".

Por su parte, la líder de los 'populares' en la ciudad de Castelló, Begoña Carrasco, ha insistido en la necesidad de que lleguen ayudas directas al comercio. "El comercio del centro de Castellón agoniza, solo hay que darse una vuelta para ver la cantidad de locales con carteles de 'Se vende' o 'Se alquila' sin que los gobiernos 'de progreso' estén haciendo nada por ayudarles", ha apuntado.

Según ha indicado, "a nivel nacional solo les faltaba la subida de la cuota de autónomos o la subida de la luz para asfixiarles". "Se ha demostrado que con los gobiernos 'de progreso' solo progresan ellos mismos pero no los castellonenses ni los españoles", ha añadio.

"A nivel autonómico, anunciaron 5,5 millones de euros, con el primer Plan Resistir, cofinanciados por Generalitat, Diputación y Ayuntamiento, de los cuales solo se han adjudicado 2 millones de euros, es decir, no se ha cubierto ni el 50% de los recursos económicos disponibles debido a que el procedimiento es tan farragoso y las condiciones son tan leoninas, para una cuantía máxima de 2.000 euros, y solo para micropymes, que a los autónomos y pequeños emprendedores no les sale a cuenta y ahora se anuncia una segunda fase del Plan Resistir, de 3 millones de euros, que no son más que el dinero que había asignado y que no se ha gastado", ha señalado la portavoz 'popular'.